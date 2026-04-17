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Hugo Motta marca sessão da Câmara nesta sexta para acelerar PEC 6x1

Presidente da Casa usa manobra regimental para tentar aprovação do texto até o final de maio

Por: Andre Eberhardt Fonte: CNN Brasil
17/04/2026 às 07h28
Hugo Motta marca sessão da Câmara nesta sexta para acelerar PEC 6x1
(Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A votação da PEC da 6x1 ganhou prioridade no Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou uma sessão nesta sexta-feira (17) para agilizar a votação do texto que propõe a redução na jornada de trabalho semanal.

O objetivo do parlamentar é levar a PEC 8/2025 para votação em plenário entre o final de maio e o começo de junho. O texto está na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara e recebeu um pedido de vista dos deputados Lucas Redecker (PSDB-RS) e Bia Kicis (PL-DF) na última quarta-feira (15). Por isso, agora são necessárias duas sessões no plenário para que os congressistas retomassem a pauta.

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