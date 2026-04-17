Mais de 400 mil famílias gaúchas são atendidas pelo programa Gás do Povo em abril

O Rio Grande do Sul tem, em abril, 405.559 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo do governo federal. Do total, 384.139 famílias, ou 94,7% dos lares contemplados no Estado, têm mulheres como responsáveis familiares. Ao todo, mais de 1,21 milhão de pessoas serão atendidas pelo programa no Rio Grande do Sul neste mês.
Porto Alegre é o município gaúcho com mais famílias beneficiadas pelo programa em abril: 60.390, fruto de um investimento de mais de R$ 6,18 milhões por parte do governo Lula. Em seguida, aparecem os municípios de Canoas (15.238 de famílias e R$ 1,55 milhão), Pelotas (14.817 e R$ 1,51 milhão), Viamão (13.854 e R$ 1,41 milhão) e Gravataí (12.155 e R$ 1,24 milhão).
Em termos nacionais, o programa Gás do Povo atende, em abril, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros. Neste mês, a Caixa Econômica Federal iniciou, na última sexta-feira (10), a disponibilização do vale-recarga para cerca de 206 mil famílias, que poderão retirar o gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas credenciadas.
O Nordeste é a região com mais famílias atendidas. São 6,76 milhões de lares contemplados. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (4,16 milhões de famílias), Norte (2,04 milhões), Sul (1 milhão) e Centro-Oeste (824,16 mil).
São Paulo é o município brasileiro com mais famílias em abril: 503.983. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (314.635), Fortaleza (218.953), Salvador (213.554), Manaus (198.746) e Brasília (130.898).
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