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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões

Números sorteados são: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 00h12
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42

  • 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada
  • 2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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