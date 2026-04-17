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Leite reúne secretariado após reconfiguração para reforçar alinhamento e garantir ritmo intenso de trabalho até o fim do mandato

O governador Eduardo Leite reuniu o secretariado nesta quinta-feira (16/4), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, em u...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/04/2026 às 00h12
Leite reúne secretariado após reconfiguração para reforçar alinhamento e garantir ritmo intenso de trabalho até o fim do mandato
Segundo Leite, o momento exigiu integrar perfis distintos dentro da equipe e ressaltou a importância do alinhamento -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite reuniu o secretariado nesta quinta-feira (16/4), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, em um encontro de alinhamento e integração. Foi a primeira reunião após a conclusão da reconfiguração do primeiro escalão do governo, contando com todos os novos titulares anunciados nos últimos dias. A orientação que deu o tom do encontro foi a de manter o ritmo intenso de trabalho até o final do mandato.

Durante a reunião, Leite destacou a importância de preservar o foco e a capacidade de articulação entre as pastas, garantindo que os projetos em andamento avancem com eficiência e que as entregas à população sejam agilizadas. Segundo o governador, o momento também exigiu integrar perfis distintos dentro da equipe. “Muitos já atuavam no governo, como secretários-adjuntos ou diretores, mas agora assumem uma nova função de liderança das equipes. Outros estão chegando agora e é importante promover esse alinhamento”, afirmou.

Leite destacou a importância de preservar o foco e a capacidade de articulação entre as pastas -Foto: Vitor Rosa/Secom
Leite destacou a importância de preservar o foco e a capacidade de articulação entre as pastas -Foto: Vitor Rosa/Secom

O encontro também serviu para reforçar as prioridades da gestão até o fim do mandato. “Fiz um chamado incisivo para que se governe com o mesmo ímpeto dos primeiros dias de mandato até o último dia, garantindo as entregas à população gaúcha”, disse Leite.

Foram abordados projetos estratégicos que devem marcar o legado da gestão. Além disso, a equipe foi orientada sobre cuidados relacionados ao período eleitoral, com ênfase no cumprimento das restrições legais e na transparência das ações.

Foto mostra o vice-governador Gabriel Souza discursando sentado, segurando um microfone.
O vice-governador Gabriel Souza também participou do encontro de alinhamento com o secretariado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Outro ponto abordado foi a reafirmação das estruturas de resiliência e da coordenação do Estado diante de possíveis eventos climáticos em razão da projeção de um novo fenômeno El Niño, com atualizações da meteorologista Cátia Valente, do Centro de Operações da Defesa Civil. “Repassamos as informações sobre as projeções climáticas para os próximos meses e a necessidade de cada secretaria esteja com a sua parte de responsabilidade muito bem organizada para lidar com eventuais eventos extremos”, disse o governador.

Leite ressaltou que o Rio Grande do Sul está mais preparado para enfrentar esse tipo de situação. “Não tenho dúvida de que o Estado está hoje muito melhor preparado, por conta da experiência acumulada e por todas as ações que promovemos relacionadas à resiliência climática”, destacou.

Ao final, o governador reforçou que o objetivo da reunião foi garantir o ritmo de trabalho para os meses finais da gestão. “É um alinhamento importante para que a gente possa conduzir esse período atendendo com qualidade, até o último dia, as demandas e necessidades do povo gaúcho”, concluiu.

No encontro, foram destacados projetos estratégicos que devem marcar o legado da gestão -Foto: Vitor Rosa/Secom
No encontro, foram destacados projetos estratégicos que devem marcar o legado da gestão -Foto: Vitor Rosa/Secom

Texto: Thamiris Mondin/Secom
Edição: Secom

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