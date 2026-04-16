Energia Boa: Governo do Estado e Celesc iniciam maior pacote de obras de alta tensão da história no Planalto Serrano

Investimento de R$ 411 milhões vai ampliar a capacidade energética e impulsionar o desenvolvimento em 12 municípios da região – Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

O projeto que vai transformar a segurança energética do Planalto Serrano já começou a sair do papel. O Governo do Estado e a Celesc estão iniciando a construção de novas subestações e linhas de alta tensão (138 kV) nos municípios de Campo Belo do Sul, Lages e Painel, além da interligação para a futura subestação de Urubici.

As obras integram o Programa Energia Boa e devem ser concluídas e energizadas no prazo de 12 a 24 meses, garantindo um fornecimento de energia mais robusto, confiável e preparado para o crescimento da região.

O anúncio oficial foi realizado nesta quinta-feira, 16, com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Edson Moritz, diretores da estatal e demais lideranças estaduais e locais. Durante o ato foi assinada a Ordem de Serviço para o empreendimento — considerado o maior contrato de obras de alta tensão da história da Celesc. O investimento de R$ 411 milhões faz parte do Energia Boa, o maior programa estadual de incentivo às fontes renováveis de energia em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

“O que estamos fazendo aqui vai muito além de levar energia. Estamos levando desenvolvimento para uma região que historicamente tem um dos menores índices de desenvolvimento do estado. Quando a energia chega com qualidade, ela abre portas: atrai empresas, fortalece o agronegócio e gera emprego. É assim que a gente melhora a vida das pessoas e faz Santa Catarina crescer de forma mais equilibrada”, destacou o governador Jorginho Mello.

Liderado pelo Governo do Estado, o programa envolve a Celesc, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (Sicos), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (Semae), Instituto de Meio Ambiente (IMA), entre outros.

Impacto direto na economia e na vida das pessoas

Mais do que infraestrutura elétrica, o projeto representa um salto no desenvolvimento regional. A ampliação da rede elimina gargalos históricos que limitavam a instalação de novos empreendimentos e a expansão industrial no Planalto Serrano.



As novas subestações e linhas também têm papel estratégico: permitir a conexão de futuras Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) à rede elétrica. Com isso, além de ampliar a oferta de energia, o sistema passa a viabilizar novos projetos de geração, criando um ciclo positivo de desenvolvimento, com mais investimentos, arrecadação e empregos na região.

Com maior disponibilidade e qualidade no fornecimento de energia, produtores rurais poderão modernizar suas atividades, empresas ganham condições de crescer e os municípios se tornam mais atrativos para novos investimentos.

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“Esse investimento fortalece a infraestrutura elétrica do Planalto Serrano e prepara a região para o futuro, permitindo a conexão de novos projetos de geração, como as Pequenas Centrais Hidrelétricas. É a Celesc atuando de forma estruturante, levando energia de qualidade e criando as condições para o desenvolvimento econômico sustentável de Santa Catarina”, destacou Edson Moritz.



Além dos municípios diretamente atendidos, o entorno também será beneficiado, ampliando o impacto para pelo menos 12 cidades da região.

A expectativa é que a iniciativa viabilize cerca de 19 mil empregos diretos e indiretos, além de destravar mais de R$ 3,5 bilhões em investimentos privados no estado.

“Essa junção de esforços vai permitir com que, em conjunto, nós possamos ter e destravar investimentos privados aqui na região justamente fazendo com que a gente possa ter mais energia. Então, essa é uma ação super relevante, importante, mais uma política pública vencedora anunciada pelo governador Jorginho Mello”, ressalta o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert.

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“Existe uma série de projetos privados de geração de energia, principalmente as energias sustentáveis. Mas para que essa energia possa ter valor e possa ser conectada, precisa de uma infraestrutura que é feita pelo governo do estado através da Celesc. Então esse é o cerne do programa Energia Boa. A gente cria rede, cria infraestrutura para que o investimento privado na geração de energia possa espetar na rede e servir o catarinense na ponta”, disse o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Edgard Usuy.

Foto: Reprodução/Secom SC

Próximas etapas

O Programa Energia Boa segue em expansão. Uma nova fase de licitações está prevista para 2026, incluindo as subestações de Urubici, Rio do Campo e Matos Costa.

A proposta é consolidar Santa Catarina como referência nacional em energia limpa, infraestrutura moderna e segurança energética.

Parque Salto Caveiras

O evento também foi marcado pela formalização de um Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado, a Celesc e a Prefeitura de Lages, com o objetivo de viabilizar a criação do Parque Salto Caveiras — iniciativa que promete impulsionar o turismo e valorizar uma das regiões mais emblemáticas do município.



A proposta envolve a cessão de uma área pertencente à Celesc Geração, onde está localizada a Usina Caveiras, para uso de interesse público. O objetivo é permitir a implantação de uma estrutura turística no local, incluindo um mirante com vista para a Cascata do Salto Caveiras — um ponto de grande beleza natural e alto potencial turístico.

Atualmente, a Usina Caveiras possui capacidade instalada de 3,83 MW e já conta com licenças ambientais e autorizações regulatórias para ampliação. A Celesc prevê iniciar, no segundo semestre deste ano, as obras que irão elevar a capacidade para 9,40 MW. O processo licitatório para execução do projeto está em andamento, com abertura das propostas marcada para o dia 8 de maio de 2026.

Mesmo com a expansão da geração de energia, estudos internos indicam a viabilidade da cessão de parte da área ao município, sem prejuízo às operações da usina. O pedido formal já foi encaminhado pela Prefeitura e está em análise pelas áreas técnica, jurídica e regulatória da Companhia.

O Protocolo de Intenções estabelece a atuação institucional conjunta para viabilizar a implantação do Parque Salto Caveiras, contribuindo para o desenvolvimento regional, especialmente no fortalecimento do turismo local