Governo do Estado promove Semana Missioneira com atividades culturais e educativas sobre a história dos povos originários

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), realiza de 16 a 25 de abril a Semana Missioneira, com programação gratuita em diversos municípios da região. Instituída pela Lei 13.579/2010 no calendário oficial de eventos culturais do Estado, a iniciativa integra, neste ano, as celebrações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis.
Um dos destaques da programação é uma reunião na Câmara de Vereadores de São Miguel das Missões com o objetivo de organizar o 1º Encontro Estadual dos Povos Guarani. A agenda, no dia 23 de abril, às 9h, contará com a participação de lideranças de aldeias da etnia, do secretário da Cultura, André Kryszczun, representantes da Justiça Federal e do Ministério Público Federal (MPF), além de autoridades da região. É uma etapa preparatória para o encontro, previsto para ocorrer entre maio e junho deste ano e que deve reunir cerca de 500 indígenas de diversas regiões do Estado.
Também no dia 23 de abril, às 19h, será apresentada a ópera “ Em Busca das Paisagens Perdidas ”, em homenagem ao centenário do payador Jayme Caetano Braun (1924-1999). O espetáculo convida o público a mergulhar na história e na cultura missioneiras. Tendo as ruínas da Catedral de São Miguel das Missões como palco, a ópera apresenta libreto de Renato Mendonça, composições de Vagner Cunha e concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque. A apresentação é uma parceria entre Sedac e Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), e conta com apoio da Prefeitura de São Miguel das Missões e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Atrações variadas
Na quinta-feira (16/4), às 18h30, a atividade “ 400 Anos Missões Guarani: História Ensinada ” será realizada no Campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Voltada aos professores da Rede Municipal de ensino, contará com palestras de Bruno Oliveira Mbyá-Guarani, Bedati Finokiet (ambos da UFFS) e Júlio Quevedo, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Já a Faculdade Santo Ângelo (Fasa) recebe, no sábado (18/4), a “ Atividade Cultural sobre os Povos Originários das Missões ”, com ações culturais e educativas sobre as raízes históricas e culturais que formam a identidade do território missioneiro.
Também no fim de semana, a competição “Rei da Praia” movimenta Santo Ângelo. O campeonato ocorre em frente à Catedral Angelopolitana, entre sexta-feira (17/4) e domingo (19/4), como parte do Mundialito de Vôlei de Praia , que reúne atletas de cinco países e de 16 Estados brasileiros.
O VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo , em Caibaté, vai promover o debate e a valorização das origens, da cultura e do desenvolvimento da região missioneira nos dias 23 e 24 de abril. No dia seguinte (25/4), o Festival Viva o RS , na Praça Pinheiro Machado, em Santo Ângelo, conta com uma curadoria que convida a viver a região. No espaço, está prevista uma alameda gastronômica com sabores locais, shows musicais e diversas experiências que visam promover a cultura do território.
Quinta-feira (16/4)
Cerro Largo
Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom