Governo do Estado promove Semana Missioneira com atividades culturais e educativas sobre a história dos povos originários

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), realiza de 16 a 25 de abril a Semana Missioneira, com programação gratuita em diversos municípios da região. Instituída pela Lei 13.579/2010 no calendário oficial de eventos culturais do Estado, a iniciativa integra, neste ano, as celebrações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis.

Um dos destaques da programação é uma reunião na Câmara de Vereadores de São Miguel das Missões com o objetivo de organizar o 1º Encontro Estadual dos Povos Guarani. A agenda, no dia 23 de abril, às 9h, contará com a participação de lideranças de aldeias da etnia, do secretário da Cultura, André Kryszczun, representantes da Justiça Federal e do Ministério Público Federal (MPF), além de autoridades da região. É uma etapa preparatória para o encontro, previsto para ocorrer entre maio e junho deste ano e que deve reunir cerca de 500 indígenas de diversas regiões do Estado.

Também no dia 23 de abril, às 19h, será apresentada a ópera “ Em Busca das Paisagens Perdidas ”, em homenagem ao centenário do payador Jayme Caetano Braun (1924-1999). O espetáculo convida o público a mergulhar na história e na cultura missioneiras. Tendo as ruínas da Catedral de São Miguel das Missões como palco, a ópera apresenta libreto de Renato Mendonça, composições de Vagner Cunha e concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque. A apresentação é uma parceria entre Sedac e Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), e conta com apoio da Prefeitura de São Miguel das Missões e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Atrações variadas

Na quinta-feira (16/4), às 18h30, a atividade “ 400 Anos Missões Guarani: História Ensinada ” será realizada no Campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Voltada aos professores da Rede Municipal de ensino, contará com palestras de Bruno Oliveira Mbyá-Guarani, Bedati Finokiet (ambos da UFFS) e Júlio Quevedo, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Já a Faculdade Santo Ângelo (Fasa) recebe, no sábado (18/4), a “ Atividade Cultural sobre os Povos Originários das Missões ”, com ações culturais e educativas sobre as raízes históricas e culturais que formam a identidade do território missioneiro.

Também no fim de semana, a competição “Rei da Praia” movimenta Santo Ângelo. O campeonato ocorre em frente à Catedral Angelopolitana, entre sexta-feira (17/4) e domingo (19/4), como parte do Mundialito de Vôlei de Praia , que reúne atletas de cinco países e de 16 Estados brasileiros.

O VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo , em Caibaté, vai promover o debate e a valorização das origens, da cultura e do desenvolvimento da região missioneira nos dias 23 e 24 de abril. No dia seguinte (25/4), o Festival Viva o RS , na Praça Pinheiro Machado, em Santo Ângelo, conta com uma curadoria que convida a viver a região. No espaço, está prevista uma alameda gastronômica com sabores locais, shows musicais e diversas experiências que visam promover a cultura do território.

Semana Missioneira faz parte do calendário oficial de eventos culturais do Estado -Foto: Paulo Gusmão/Divulgação

Calendário de atividades

Quinta-feira (16/4)

Cerro Largo

18h30 - Palestra “400 Anos Missões Guarani: História Ensinada” Campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Av. Jacob Reinaldo Haupenthal, 1.580, bairro São Pedro, Cerro Largo





Sábado (18/4)



Santo Ângelo



19h30 – “Atividade Cultural sobre os Povos Originários das Missões” Faculdade Santo Ângelo (Fasa) – Rua do Seminário, 188, bairro Vera Cruz, Santo Ângelo



Porto Xavier



19h30 - 2º Festival na Barranca – Entardecer Costeiro Mirante do Rio Uruguai, em Porto Xavier





Sexta-feira (17/4) a Domingo (19/4)



Santo Ângelo



19h30 - Competição “Rei da Praia”, dentro do Mundialito de Vôlei de Praia Em frente à Catedral Angelopolitana, em Santo Ângelo





Domingo (19/4)



Entre-Ijuís



9h - Cross dos 400 Anos das Missões Sítio Arqueológico de São João Batista, em Entre-Ijuís





Quinta-feira (23/4)



São Miguel das Missões



9h - Reunião institucional da Sedac com lideranças Guarani Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel das Missões



19h - Ópera “Em Busca das Paisagens Perdidas” Ruínas da Catedral de São Miguel das Missões – Rua São Luiz, s/nº, São Miguel das Missões



Caibaté



18h - VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo Associação dos Funcionários da Cermissões (Afucer) – Km 1, RS-536, Caibaté





Sexta-feira (24/4)



Caibaté



8h - VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo Associação dos Funcionários da Cermissões (Afucer) – Km 1, RS-536, Caibaté



Mato Queimado



21h - 5º Rodeio Crioulo | Taça 400 Anos das Missões Parque Municipal de Rodeios, distrito de Rondinha, em Mato Queimado



Santo Ângelo



17h - 2º Ciclo de Palestras nas Missões: Vidas com Autismo nos Importam, nos Inspiram Villas Hotel – Km 98, BR-344, bairro Santa Fé, Santo Ângelo





Sábado (25/4)



Santo Ângelo



10h - Festival Viva o RS Praça Pinheiro Machado, em Santo Ângelo



17h - 2º Ciclo de Palestras nas Missões: Vidas com Autismo nos Importam, nos Inspiram Villas Hotel – Km 98, BR-344, bairro Santa Fé, Santo Ângelo





