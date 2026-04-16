Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado promove Semana Missioneira com atividades culturais e educativas sobre a história dos povos originários

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), realiza de 16 a 25 de abril a Semana Missioneira, com programação gratuita em diver...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/04/2026 às 19h37
Governo do Estado promove Semana Missioneira com atividades culturais e educativas sobre a história dos povos originários
Atividades contam com programação gratuita em diversos municípios da região -Foto: Paulo Gusmão/Divulgação

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), realiza de 16 a 25 de abril a Semana Missioneira, com programação gratuita em diversos municípios da região. Instituída pela Lei 13.579/2010 no calendário oficial de eventos culturais do Estado, a iniciativa integra, neste ano, as celebrações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis.

Um dos destaques da programação é uma reunião na Câmara de Vereadores de São Miguel das Missões com o objetivo de organizar o 1º Encontro Estadual dos Povos Guarani. A agenda, no dia 23 de abril, às 9h, contará com a participação de lideranças de aldeias da etnia, do secretário da Cultura, André Kryszczun, representantes da Justiça Federal e do Ministério Público Federal (MPF), além de autoridades da região. É uma etapa preparatória para o encontro, previsto para ocorrer entre maio e junho deste ano e que deve reunir cerca de 500 indígenas de diversas regiões do Estado.

Também no dia 23 de abril, às 19h, será apresentada a ópera “ Em Busca das Paisagens Perdidas ”, em homenagem ao centenário do payador Jayme Caetano Braun (1924-1999). O espetáculo convida o público a mergulhar na história e na cultura missioneiras. Tendo as ruínas da Catedral de São Miguel das Missões como palco, a ópera apresenta libreto de Renato Mendonça, composições de Vagner Cunha e concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque. A apresentação é uma parceria entre Sedac e Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), e conta com apoio da Prefeitura de São Miguel das Missões e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Atrações variadas

Na quinta-feira (16/4), às 18h30, a atividade “ 400 Anos Missões Guarani: História Ensinada ” será realizada no Campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Voltada aos professores da Rede Municipal de ensino, contará com palestras de Bruno Oliveira Mbyá-Guarani, Bedati Finokiet (ambos da UFFS) e Júlio Quevedo, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Já a Faculdade Santo Ângelo (Fasa) recebe, no sábado (18/4), a “ Atividade Cultural sobre os Povos Originários das Missões ”, com ações culturais e educativas sobre as raízes históricas e culturais que formam a identidade do território missioneiro.

Também no fim de semana, a competição “Rei da Praia” movimenta Santo Ângelo. O campeonato ocorre em frente à Catedral Angelopolitana, entre sexta-feira (17/4) e domingo (19/4), como parte do Mundialito de Vôlei de Praia , que reúne atletas de cinco países e de 16 Estados brasileiros.

O VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo , em Caibaté, vai promover o debate e a valorização das origens, da cultura e do desenvolvimento da região missioneira nos dias 23 e 24 de abril. No dia seguinte (25/4), o Festival Viva o RS , na Praça Pinheiro Machado, em Santo Ângelo, conta com uma curadoria que convida a viver a região. No espaço, está prevista uma alameda gastronômica com sabores locais, shows musicais e diversas experiências que visam promover a cultura do território.

Semana Missioneira faz parte do calendário oficial de eventos culturais do Estado -Foto: Paulo Gusmão/Divulgação
Semana Missioneira faz parte do calendário oficial de eventos culturais do Estado -Foto: Paulo Gusmão/Divulgação

Calendário de atividades

  • Quinta-feira (16/4)

    • Cerro Largo

      • 18h30 - Palestra “400 Anos Missões Guarani: História Ensinada”
      • Campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Av. Jacob Reinaldo Haupenthal, 1.580, bairro São Pedro, Cerro Largo

  • Sábado (18/4)

    • Santo Ângelo

      • 19h30 – “Atividade Cultural sobre os Povos Originários das Missões”
      • Faculdade Santo Ângelo (Fasa) – Rua do Seminário, 188, bairro Vera Cruz, Santo Ângelo

    • Porto Xavier

    • 19h30 - 2º Festival na Barranca – Entardecer Costeiro
    • Mirante do Rio Uruguai, em Porto Xavier

  • Sexta-feira (17/4) a Domingo (19/4)

    • Santo Ângelo

      • 19h30 - Competição “Rei da Praia”, dentro do Mundialito de Vôlei de Praia
      • Em frente à Catedral Angelopolitana, em Santo Ângelo

  • Domingo (19/4)

    • Entre-Ijuís

      • 9h - Cross dos 400 Anos das Missões
      • Sítio Arqueológico de São João Batista, em Entre-Ijuís

  • Quinta-feira (23/4)

    • São Miguel das Missões

      • 9h - Reunião institucional da Sedac com lideranças Guarani
      • Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel das Missões

      • 19h - Ópera “Em Busca das Paisagens Perdidas”
      • Ruínas da Catedral de São Miguel das Missões – Rua São Luiz, s/nº, São Miguel das Missões

    • Caibaté

      • 18h - VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo
      • Associação dos Funcionários da Cermissões (Afucer) – Km 1, RS-536, Caibaté

  • Sexta-feira (24/4)

    • Caibaté

      • 8h - VI Seminário Internacional de História, Educação e Turismo
      • Associação dos Funcionários da Cermissões (Afucer) – Km 1, RS-536, Caibaté

    • Mato Queimado

      • 21h - 5º Rodeio Crioulo | Taça 400 Anos das Missões
      • Parque Municipal de Rodeios, distrito de Rondinha, em Mato Queimado

    • Santo Ângelo

      • 17h - 2º Ciclo de Palestras nas Missões: Vidas com Autismo nos Importam, nos Inspiram
      • Villas Hotel – Km 98, BR-344, bairro Santa Fé, Santo Ângelo

  • Sábado (25/4)

    • Santo Ângelo

      • 10h - Festival Viva o RS
      • Praça Pinheiro Machado, em Santo Ângelo

      • 17h - 2º Ciclo de Palestras nas Missões: Vidas com Autismo nos Importam, nos Inspiram
      • Villas Hotel – Km 98, BR-344, bairro Santa Fé, Santo Ângelo

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cultura é tratada como política pública estruturante, afirma governador Eduardo Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom
Cultura Há 1 dia

Governador Eduardo Leite destaca cultura como vetor estratégico de desenvolvimento no lançamento do Banrisul Cultural

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta quarta-feira (15/4), do lançamento do Instituto Banrisul Cultural, em Porto Alegre. A iniciat...

 Referencial histórico e arquitetônico do Rio Grande do Sul, o Castelo está localizado em Pedras Altas, na região Sul do Estado -Foto: Renato Savoldi/Sedac
Cultura Há 3 dias

Governo do Estado entrega quarta etapa das obras do Castelo da Granja de Pedras Altas

Referencial histórico e arquitetônico do Rio Grande do Sul, o Castelo da Granja Pedras Altas, localizado no município homônimo, na região sul do Es...

 (Foto: Divulgação/Emater-RS/Ascar)
Cultura Indígena Há 3 dias

Redentora inaugura centro voltado ao artesanato indígena na Terra Indígena do Guarita

Espaço no Setor Linha São Paulo será usado para exposição e comercialização de artesanato, além de receber eventos e atividades culturais

 Reuniões começaram na quinta (9), na Associação dos Municípios das Missões, em Cerro Largo -Foto: Divulgação AMM
Cultura Há 6 dias

Governo do Estado cria força-tarefa para avaliação técnica de convênios de apoio a atividades culturais nas Missões

O governo está conduzindo, desde quinta-feira (9/4), diversas reuniões de alinhamento com gestores de municípios contemplados no segundo grupo de c...

 Foto: Divulgação TI Guarita
TI Guarita Há 1 semana

Terra Indígena Guarita promove Festa dos Povos Indígenas com programação cultural e religiosa

Eventos ocorrem nos dias 15 e 16 de abril com entrada gratuita e diversas atrações na Aldeia São João do Irapuá

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
20° Sensação
1.82 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Justiça Há 31 minutos

Justiça mantém venda de ativos da Americanas para Fan Store
Saúde Há 31 minutos

Novo aparelho vai acelerar diagnóstico de câncer infantil em São Paulo
Energia Há 47 minutos

Energia Boa: Governo do Estado e Celesc iniciam maior pacote de obras de alta tensão da história no Planalto Serrano
Justiça Há 47 minutos

STF: julgamento sobre prisão de ex-presidente do BRB começa na quarta
Economia Há 1 hora

Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,06%
Euro
R$ 5,88 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,167,62 +0,18%
Ibovespa
196,818,60 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias