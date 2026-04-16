Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado avança em agenda de energia offshore e reforça posição estratégica no setor

O governo do Estado participou, nesta quinta-feira (16/04), na sede da Invest RS, em São Paulo, de uma reunião estratégica voltada à descarbonizaçã...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/04/2026 às 17h14
Governo do Estado avança em agenda de energia offshore e reforça posição estratégica no setor
Durante a reunião, cenário favorável para investimentos no Rio Grande do Sul foi apresentado aos participantes -Foto: Taís Teixeira/ Ascom Sedec

O governo do Estado participou, nesta quinta-feira (16/04), na sede da Invest RS, em São Paulo, de uma reunião estratégica voltada à descarbonização dos portos, com foco no avanço da energia eólica offshore. Promovido pela Portos RS e pela Invest RS, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o encontro reuniu representantes de portos, investidores e autoridades do setor para discutir oportunidades na transição energética e apresentar o potencial competitivo do Estado.

A energia eólica offshore – que gera eletricidade através de turbinas instaladas no mar, aproveitando ventos mais fortes e constantes que em terra – foi uma das principais pautas da reunião, consolidando-se como uma frente relevante para impulsionar investimentos, gerar empregos qualificados e fortalecer cadeias produtivas ligadas à indústria e à infraestrutura.

Durante a reunião, o cenário favorável do Rio Grande do Sul foi apresentado aos participantes. Além da potência dos ventos, o Estado se destaca por sua estrutura de licenciamento ambiental bem organizada e por um ambiente de negócios favorável para a instalação de empreendimentos tanto de energias eólicas na terra quanto no mar.

Energia eólica

Para o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a energia eólica tem que ser uma pauta constante em razão dos impactos no mercado e nas estruturas portuárias. “Quando falamos de transição energética e das novas energias, nós, como autoridade portuária, temos um alinhamento no nosso planejamento estratégico, que contemplam ações para nos tornarmos um hub de energia e configurarmos a nossa infraestrutura. Estamos estruturando o nosso papel, a nossa atuação, para fazer isso acontecer”, salientou.

O vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, reforçou a importância do trabalho conjunto com a Portos RS para aumentar a competitividade do parque logístico gaúcho, sobretudo a partir da estrutura de portos e hidrovias do Estado. “Trabalhamos ao lado da Portos RS procurando inovações, avanços e investimentos que vão permitir que o Rio Grande do Sul cada vez mais se posicione como uma oportunidade plug and play para investidores estrangeiros, novas indústrias e novos players do setor elétrico e do setor marítimo portuário. ”

Oportunidades para o Estado

O Estado está sempre atento às mudanças e inovações que possam trazer melhores condições para o Rio Grande do Sul e, estando adiantado em relação à transição energética, também pode ter vantagem competitiva nos leilões do setor previstos para este ano. Países como China, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Noruega, que já fazem este processo há 30 anos, têm interesse em participar dos pregões futuros.

“Participar desse encontro é uma oportunidade de mostrar que o Rio Grande do Sul já está preparado para receber grandes empreendimentos de energia renovável, com uma estrutura que nos coloca à frente no cenário nacional. Essa reunião fortalece o diálogo com investidores e parceiros, garantindo que o Estado esteja na linha de frente da inovação energética”, explicou o coordenador da Assessoria da Procuradoria Setorial da PGE junto à Sedec, Vinícius Winter.

Protagonismo na transição

Para o diretor do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Sedec, Rodrigo Selaimen, a reunião reforçou o posicionamento do Rio Grande do Sul na transição energética, que já vem sendo trabalhado por meio do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. “Discutir a energia eólica offshore é fundamental para posicionar o Estado como protagonista em um setor bilionário, capaz de atrair investimentos, gerar empregos e consolidar nossa vocação para energias limpas. O Governo do RS está comprometido em criar condições favoráveis para que esses projetos se tornem realidade e tragam benefícios concretos para a sociedade gaúcha”, afirmou.

Segundo a presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (SindienergiaRS), Daniela Cardeal, o RS é o único estado do Brasil que tem margem de conexão ao sistema interligado nacional. “Isso permite que grandes projetos possam se instalar para gerar energia no Estado. Ano passado, o único parque eólico que foi feito no Brasil foi no Rio Grande do Sul. Esse ano também, o único projeto que está acontecendo é aqui”, ressaltou.

Estiveram presentes na reunião representantes da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH), Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Invest MA, Porto de Itaqui, Mammoet, Tecnomar Engen, Mingyang, Nordex e JB Energy.

Recursos naturais

A agenda está diretamente alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul , que orienta a estratégia de crescimento do Estado a partir de cinco habilitadores centrais, entre eles o aproveitamento dos recursos naturais. Nesse contexto, a energia eólica offshore se insere como uma das principais oportunidades de transformação econômica, ao combinar potencial natural com capacidade de atração de investimentos, inovação tecnológica e desenvolvimento industrial.

A utilização estratégica desses recursos, aliada à organização institucional e à previsibilidade regulatória, reforça a posição do Estado como um ambiente competitivo para projetos de grande escala na área de energia renovável.

Texto: Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 24 minutos

SP anuncia nomeação da primeira comandante-geral da PM de SP

Glauce Anselmo Cavalli é doutora em Ciências Policiais de Segurança

 Foto: Divulgação
Simpósio Há 2 horas

2º Simpósio de Solo e Água da Região Celeiro acontece durante a 18ª FEICAP

Evento junto ao CTG Missioneiro dos Pampas nesta sexta-feira (17)

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Alerta Turístico Há 7 horas

Paris lidera ranking global de furtos contra turistas, aponta levantamento

Estudo revela concentração de golpes e pequenos crimes em pontos turísticos famosos da capital francesa.

 Agenda institucional foca eficiência logística e atração de investimentos -Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 7 horas

Governo do Estado reforça conexões e agenda estratégica no segundo dia da Intermodal South America 2026

No segundo dia de participação na Intermodal South America 2026, o governo do Estado, por meio da Portos RS e da Secretaria de Desenvolvimento Econ...

 -
Planejamento Há 8 horas

Exportações do Rio Grande do Sul somam US$ 4,4 bilhões no 1º trimestre de 2026

As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Em termos nominais, o valor é o quarto maior da séri...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
2.91 km/h Vento
74% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Sociedade Há 20 minutos

Abril Verde reforça cultura de prevenção na construção civil
Câmara Há 20 minutos

Proposta de Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador pode reduzir mortes e doenças no trabalho, dizem especialistas
Senado Federal Há 20 minutos

Preservação ambiental como atividade rural para fins de IR vai à CMA
Geral Há 20 minutos

SP anuncia nomeação da primeira comandante-geral da PM de SP
Senado Federal Há 20 minutos

Avança projeto que prevê combate ao desperdício de alimentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,88 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,144,06 +0,53%
Ibovespa
196,818,60 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias