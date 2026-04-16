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ConectCar lança unidade para gestão de frotas corporativas

ConectCar Empresas será apresentada durante a Intermodal 2026 e marca a evolução da companhia para o mercado B2B

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/04/2026 às 16h18
ConectCar lança unidade para gestão de frotas corporativas
iStock

A ConectCar anuncia o lançamento da ConectCar Empresas, nova unidade de negócios voltada ao mercado corporativo. A iniciativa marca um novo momento estratégico da companhia, que amplia sua atuação para oferecer um ecossistema completo de soluções para gestão de frotas e mobilidade empresariais.

Conhecida pelas soluções de pagamento automático em pedágios e estacionamentos, a empresa passa agora a se posicionar como parceira estratégica de empresas de diferentes portes, atendendo desde frotas pesadas até veículos leves, com foco em eficiência operacional, controle e tecnologia.

A ConectCar Empresas reúne, em uma única plataforma, serviços como pagamento de pedágios, gestão de vale-pedágio obrigatório (VPO), soluções de frete e ferramentas de monitoramento de operações. A integração busca reduzir a fragmentação de sistemas e simplificar a gestão para empresas de diferentes portes.

"A criação da ConectCar Empresas consolida um movimento de evolução do nosso portfólio, ampliando a atuação para além do pagamento automático. O objetivo é apoiar as empresas na gestão da mobilidade corporativa com mais eficiência, transparência e inteligência operacional", afirma Ricardo Kaoru, CEO da ConectCar.

Produtos e planos para todas as necessidades

A ConectCar Empresas organiza sua oferta em um ecossistema integrado de mobilidade, pagamentos rodoviários e eficiência operacional. No centro está a Tag Empresas, que vai além do pagamento automático ao permitir gestão de frotas com controle centralizado, organização por centros de custo e relatórios por veículo, rota e operação.

Com cobertura em 100% das rodovias pedagiadas — incluindo Free Flow — e mais de 1.400 estacionamentos, a solução elimina paradas e simplifica a jornada. Entre os planos, o Plano Total atende empresas de todos os portes, a partir de um veículo, com conta única, saldo compartilhado, uso ilimitado e gestão via portal.

O portfólio inclui ainda o VPO, que garante conformidade regulatória e reduz riscos jurídicos, com compra e gestão digital de pedágios integrada a documentos como o MDF-e, seguindo a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Já o ConectCar Frete centraliza pagamentos e amplia a visibilidade dos custos logísticos, com integração a ERPs e TMS, emissão de CIOT e relatórios em tempo real.

Para grandes operações, o Plano Personalizado oferece condições diferenciadas, consultoria e SLA dedicado. Todas as soluções são suportadas por uma plataforma digital integrada, com gestão, conciliação e APIs, reforçando a ConectCar como parceira estratégica da logística corporativa.

A jornada do cliente inclui desde a adesão até o acompanhamento contínuo, com suporte consultivo e possibilidade de integração com sistemas corporativos por meio de APIs. O lançamento reforça o posicionamento da ConectCar em um cenário de transformação no setor de transporte e logística, impulsionado pela digitalização, pela necessidade de eficiência operacional e pelo uso estratégico de dados na tomada de decisão.

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