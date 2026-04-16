2º Simpósio de Solo e Água da Região Celeiro acontece durante a 18ª FEICAP

Em conjunto com a Uergs – unidade Três Passos, Emater/RS-Ascar e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, a Cotricampo estará promovendo nesta sexta-feira (17) o 2º Simpósio de Solo e Água da Região Celeiro com o lema: “preservar hoje para continuar produzindo no amanhã”.

O evento acontecerá durante a 18ª FEICAP, junto ao CTG Missioneiro dos Pampas. A recepção aos participantes será a partir das 13 horas. Produtores rurais, lideranças de diferentes setores, profissionais do segmento agropecuário, estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados, estão convidados a participar.

A abertura oficial do simpósio acontecerá às 13h30min. Logo após, às 14 horas, ocorrerá a palestra “Manejo e conservação do solo e da água”, com o doutor em ciência do solo, Antonio Luis Santi, professor da Universidade Federal de Santa Maria – campus Frederico Westphalen.

A segunda palestra da tarde, às 14h50min, será sobre o Programa Terra Forte, com exposição do engenheiro agrônomo, Ronaldo Carbonari, extensionista rural da Emater.

O último momento do simpósio será o debate sobre ações voltadas ao manejo e conservação do solo e da água na região, com mediação do professor Dr. Eduardo Lorensi de Souza e tendo como debatedores, representando a Emater, o engenheiro agrônomo Ronaldo Carbonari e o extensionista rural e engenheiro agrônomo Gilberto Bortolini, assistente técnico regional.

Também participam do debate, representando a Secretaria Municipal de Agricultura de Três Passos, o engenheiro agrônomo Evandro Colombo; como representante da Uergs, a professora doutora em ciência do solo, Danni Maisa da Silva; além do coordenador do Departamento Técnico – Detec Cotricampo, engenheiro agrônomo Rodolfo Richter.

O 2º Simpósio de Solo e Água da Região Celeiro é uma realização conjunta entre Uergs – unidade Três Passos, Cotricampo, Emater/Ascar e Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, com apoio da Prefeitura de Três Passos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Passos e 18ª FEICAP.

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