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Terceirização logística cresce no Brasil

Modelo estratégico ganha força em empresas de médio e grande porte, impulsionado por e-commerce, indústria e investimentos em infraestrutura

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/04/2026 às 14h28
Terceirização logística cresce no Brasil
Imagem de Freepik/Drazen Zigic

A terceirização logística vem se consolidando como uma decisão estratégica para empresas brasileiras, especialmente de médio e grande porte. O modelo, conhecido como 3PL (Third-Party Logistics), deixou de ser apenas uma alternativa de redução de custos e passou a representar ganhos de eficiência, flexibilidade e foco no core business.

Instituições de análise de mercado apontam que o setor logístico brasileiro está em expansão robusta. Segundo levantamento do Grupo IMARC, o mercado nacional, avaliado em USD 126,97 bilhões em 2025, pode atingir USD 176,74 bilhões até 2034. O crescimento é impulsionado pelo avanço do comércio eletrônico, pela intensificação da atividade industrial e por investimentos governamentais em infraestrutura de transporte.

Os dados apontam ainda que a terceirização logística está dominando o mercado com participação de 51% em 2025, reflexo da demanda por soluções integradas de cadeia de suprimentos e da preferência crescente das empresas por delegar funções logísticas a parceiros especializados. Além disso, a adoção de tecnologias digitais também tem ampliado a eficiência dos serviços 3PL, permitindo maior controle e transparência.

Emerson Shultz, sócio-administrador do Grupo Masterlog, especializado em soluções de terceirização de mão de obra logística, avalia que o setor está passando por um crescimento acelerado nos últimos anos, impulsionado principalmente pela necessidade de ganho de produtividade e pela pressão por eficiência nas operações. "Hoje, as empresas buscam agilidade e flexibilidade, e a terceirização entrega exatamente isso quando bem estruturada", afirma.

Segundo ele, os segmentos que mais avançaram nesse modelo são e-commerce, centros de distribuição, indústria e varejo. "São operações com alta demanda, muita variação de volume e necessidade de resposta rápida. A terceirização entra como solução para ajustar equipe, manter produtividade e garantir continuidade operacional sem engessar a estrutura", explica.

Entre os principais benefícios estratégicos para empresas de médio e grande porte, Shultz destaca eficiência operacional, flexibilidade, redução de riscos trabalhistas e foco no core business. "Além disso, uma boa terceirização traz gestão mais próxima da operação, controle de indicadores e mais agilidade na tomada de decisão, o que impacta diretamente nos resultados", observa.

 

O executivo ressalta que a Masterlog busca se diferenciar pela atuação prática dentro da operação. "Não entregamos apenas mão de obra, entregamos solução. Temos 11 anos de experiência em logística, entendemos a rotina do cliente e estruturamos equipes de acordo com a necessidade real de cada operação. Nosso foco é resultado, produtividade e parceria de longo prazo", revela.

A tecnologia também tem papel central nesse processo. Segundo Shultz, a terceirização evoluiu com o uso de sistemas, indicadores e acompanhamento em tempo real. "Isso trouxe mais controle, transparência e eficiência. Não é mais só sobre equipe, é sobre gestão com dados".

Um relatório da Information Services Group (ISG) reforça essa tendência. Ele mostra que organizações brasileiras estão implementando rapidamente ferramentas digitais emergentes, incluindo inteligência artificial generativa, para modernizar processos de planejamento, compras e logística. A integração da gestão tradicional da cadeia de suprimentos com soluções digitais permite tomada de decisão em tempo real e otimização de desempenho.

Para os próximos anos, o executivo do Grupo Masterlog acredita que a expectativa é de um mercado cada vez mais profissional e estratégico. "As empresas vão buscar parceiros completos, que entreguem gestão, performance e flexibilidade. Quem não acompanhar esse nível de exigência vai ficar para trás. A terceirização vai continuar crescendo, mas com um nível muito maior de qualidade e cobrança por resultado", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.grupomasterlog.com.br/﻿

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