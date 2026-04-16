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Digi conquista a categoria Innovation no Prêmio ABEMD 2025

Empresa foi premiada pela inovação do programa Vença, que impulsionou resultados da Nestlé por meio de tecnologia e inteligência de dados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/04/2026 às 13h59
Digi conquista a categoria Innovation no Prêmio ABEMD 2025
Divulgação/Digi

A Digi conquistou o Prêmio ABEMD 2025 na categoria Innovation com o programa de incentivo Vença, da Nestlé. Considerada uma das principais premiações de marketing de dados do país, a 31ª edição do evento reconheceu as iniciativas mais relevantes do setor.

Realizado no espaço Casa Giardini, em São Paulo, o encontro reuniu cerca de 500 convidados para celebrar cases que estão redefinindo a forma como as marcas se relacionam com consumidores. Em três décadas de história, o Prêmio ABEMD já recebeu aproximadamente 6 mil cases e premiou 2 mil projetos, mobilizando mais de 20 mil profissionais.

Cristiano Miano, CEO e sócio-fundador da Digi, afirma que conquistar o Prêmio ABEMD reforça o compromisso da empresa em transformar dados em resultados e criar conexões que inspiram e engajam.

"Inovação, estratégia e tecnologia podem caminhar juntas para gerar valor real. Esse prêmio também celebra o trabalho colaborativo, a execução e a busca constante por experiências de incentivo mais inteligentes, humanas e eficazes", comemora.

Ele destaca ainda que a premiação pode consolidar a posição da Digi como uma das referências em marketing de incentivo orientado por tecnologia e inteligência de dados. "Além disso, essa conquista pode abrir novas oportunidades de parceria com empresas que buscam soluções inovadoras e eficazes", acrescenta.

Para o executivo, o reconhecimento também demonstra que a inovação aplicada e mensurável gera resultados concretos e valida o trabalho de agências que transformam criatividade e tecnologia em valor para as marcas e seus públicos.

Inovação que impulsiona resultados

O objetivo estratégico do programa de incentivo Vença, conforme Cristiano explica, foi impulsionar a performance de vendas e o engajamento dos times de campo, por meio de uma jornada motivadora, transparente e orientada por reconhecimento e recompensas.

"Esses objetivos foram construídos a partir de um profundo entendimento dos desafios da operação, que envolviam garantir padrão, qualidade de execução e coerência estratégica em larga escala nos pontos de venda (PDVs)", revela.

Segundo ele, a funcionalidade do Vença está na incorporação de tecnologia e inteligência de dados ao processo de incentivo, permitindo análises em larga escala, feedbacks em tempo real e personalização das ações.

Por meio da inteligência artificial IAN, uma rede neural treinada para interpretar execuções com precisão, o programa passou a analisar automaticamente cada foto enviada pelos promotores, validando as ações e emitindo feedbacks instantâneos.

"Essa inovação eliminou a subjetividade nas avaliações, buscando garantir padrão de qualidade nas execuções, reconhecimento aos promotores e maior performance nos PDVs", detalha o CEO da Digi.

Registros da Digi afirmam que o programa buscou contribuir diretamente para os resultados da Nestlé ao engajar promotores e distribuidores e focar em execuções mais precisas, padronizadas e orientadas por metas.

"O Vença alcançou 93% de engajamento entre os participantes e impulsionou um crescimento de 40% nos resultados acompanhados durante o período da campanha", conclui o CEO.

Para mais informações, basta acessar: https://www.digi.ag/

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