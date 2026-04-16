Paris lidera ranking global de furtos contra turistas, aponta levantamento

Se você achava que era só aqui no Brasil que furto e roubo lideravam o ranking, pode tirar o passaporte da inocência: até a romântica Paris entrou na disputa — e, pelo visto, levou medalha de ouro no quesito “mão leve”.

Famosa como a Cidade do Amor e um dos destinos mais procurados do planeta, a capital francesa também tem ganhado destaque por outro motivo: o alto número de relatos de furtos e golpes envolvendo visitantes. Um estudo divulgado em dezembro de 2025 aponta que Paris concentra 16,5% das menções a crimes em avaliações feitas por turistas ao longo do último ano, ocupando o topo de um ranking mundial.

A pesquisa foi realizada pela empresa Radical Storage, especializada em armazenamento de bagagens, com base na análise de mais de 13 mil comentários públicos publicados no Google. Os pesquisadores buscaram termos relacionados a crimes, como furtos, golpes e fraudes, para medir a frequência dessas ocorrências em destinos turísticos populares ao redor do mundo.

Golpes recorrentes

Segundo o levantamento, regiões bastante visitadas, como a Torre Eiffel e o bairro de Montmartre, são os locais com maior incidência de furtos oportunistas. O roubo de carteiras aparece como o caso mais comum, representando quase 30% das citações ligadas a crimes na cidade.

Entre os golpes mais relatados está o da “pulseira da amizade”, quando alguém amarra o objeto no pulso do turista sem autorização e depois cobra por ele. Também são frequentes abordagens com falsos pedidos de doação e truques para distrair a vítima, como o conhecido “anel encontrado no chão”.

A sensação de insegurança é compartilhada por visitantes. Uma turista relatou recentemente que Paris está entre os destinos onde mais se sentiu vulnerável, principalmente devido à ocorrência constante de pequenos furtos.

O estudo ainda mostra que a capital francesa lidera em menções a termos como “golpe”, “fraude” e “roubo” entre todas as cidades analisadas.

Na sequência do ranking aparecem Roma, com 10,7%, seguida por Barcelona, Bangkok, Orlando e Istambul. Outras cidades como Nova York, Milão, Las Vegas e Délhi também figuram na lista.

Apesar da fama relacionada à criminalidade, cidades brasileiras como o Rio de Janeiro não aparecem entre as dez com mais registros desse tipo de ocorrência no levantamento.

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