Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Paris lidera ranking global de furtos contra turistas, aponta levantamento

Estudo revela concentração de golpes e pequenos crimes em pontos turísticos famosos da capital francesa.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal O Sul / Jornal O Globo
16/04/2026 às 11h09
Paris lidera ranking global de furtos contra turistas, aponta levantamento
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

Se você achava que era só aqui no Brasil que furto e roubo lideravam o ranking, pode tirar o passaporte da inocência: até a romântica Paris entrou na disputa — e, pelo visto, levou medalha de ouro no quesito “mão leve”.

Famosa como a Cidade do Amor e um dos destinos mais procurados do planeta, a capital francesa também tem ganhado destaque por outro motivo: o alto número de relatos de furtos e golpes envolvendo visitantes. Um estudo divulgado em dezembro de 2025 aponta que Paris concentra 16,5% das menções a crimes em avaliações feitas por turistas ao longo do último ano, ocupando o topo de um ranking mundial.

A pesquisa foi realizada pela empresa Radical Storage, especializada em armazenamento de bagagens, com base na análise de mais de 13 mil comentários públicos publicados no Google. Os pesquisadores buscaram termos relacionados a crimes, como furtos, golpes e fraudes, para medir a frequência dessas ocorrências em destinos turísticos populares ao redor do mundo.

Golpes recorrentes

Segundo o levantamento, regiões bastante visitadas, como a Torre Eiffel e o bairro de Montmartre, são os locais com maior incidência de furtos oportunistas. O roubo de carteiras aparece como o caso mais comum, representando quase 30% das citações ligadas a crimes na cidade.

Entre os golpes mais relatados está o da “pulseira da amizade”, quando alguém amarra o objeto no pulso do turista sem autorização e depois cobra por ele. Também são frequentes abordagens com falsos pedidos de doação e truques para distrair a vítima, como o conhecido “anel encontrado no chão”.

A sensação de insegurança é compartilhada por visitantes. Uma turista relatou recentemente que Paris está entre os destinos onde mais se sentiu vulnerável, principalmente devido à ocorrência constante de pequenos furtos.

O estudo ainda mostra que a capital francesa lidera em menções a termos como “golpe”, “fraude” e “roubo” entre todas as cidades analisadas.

Na sequência do ranking aparecem Roma, com 10,7%, seguida por Barcelona, Bangkok, Orlando e Istambul. Outras cidades como Nova York, Milão, Las Vegas e Délhi também figuram na lista.

Apesar da fama relacionada à criminalidade, cidades brasileiras como o Rio de Janeiro não aparecem entre as dez com mais registros desse tipo de ocorrência no levantamento.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsAp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Agenda institucional foca eficiência logística e atração de investimentos -Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 2 horas

Governo do Estado reforça conexões e agenda estratégica no segundo dia da Intermodal South America 2026

No segundo dia de participação na Intermodal South America 2026, o governo do Estado, por meio da Portos RS e da Secretaria de Desenvolvimento Econ...

 -
Planejamento Há 3 horas

Exportações do Rio Grande do Sul somam US$ 4,4 bilhões no 1º trimestre de 2026

As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Em termos nominais, o valor é o quarto maior da séri...
Geral Há 3 horas

PF prende ex-presidente do BRB citado no caso do Banco Master

Paulo Henrique Costa foi alvo da Operação Compliance Zero

 (Foto: João Pedro Rodrigues / Ascom SSPS)
Trabalho Prisional Há 4 horas

Atividades laborais impulsionam ressocialização de detentos em penitenciária de Ijuí

Iniciativas dentro da unidade oferecem renda, educação e novas perspectivas de vida aos apenados.
Geral Há 4 horas

IA acelera desinformação e ameaça democracias, alerta pesquisa

Levantamento foi feito pela Agência Lupa em 1.294 checagens

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
23° Sensação
3.26 km/h Vento
86% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

CRE vai aos Estados Unidos acompanhar situação de brasileiros custodiados
Senado Federal Há 5 minutos

Poderes devem se unir para proteger crianças indígenas, aponta debate na CDH
Senado Federal Há 25 minutos

CDH aprova texto que suspende regras sobre identidade de gênero em escolas
Política Há 25 minutos

Lula inicia viagem para Espanha, Alemanha e Portugal
Câmara Há 40 minutos

Câmara aprova mais recursos para órgãos de trânsito, texto vai à sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 +0,30%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 395,960,92 -0,02%
Ibovespa
196,980,73 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias