Governo do Estado reforça conexões e agenda estratégica no segundo dia da Intermodal South America 2026

No segundo dia de participação na Intermodal South America 2026, o governo do Estado, por meio da Portos RS e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), deu continuidade à agenda institucional no Distrito Anhembi, em São Paulo, ampliando o diálogo com agentes do setor logístico e fortalecendo conexões estratégicas para o desenvolvimento portuário do Rio Grande do Sul.

Entre outras agendas, o titular da Sedec, Leandro Evaldt, manteve reunião com a Portos RS, reforçando a articulação institucional e o alinhamento de estratégias voltadas ao crescimento econômico do Estado. A autoridade portuária também recebeu representantes de empresas, operadores logísticos, investidores e instituições públicas, consolidando a presença institucional na feira como um ponto de encontro para troca de experiências, apresentação de projetos e prospecção de oportunidades.

Compromisso com agenda logística e competitividade

Para Evaldt, a participação do governo estadual na feira reafirma o compromisso com uma agenda estruturante de desenvolvimento econômico, baseada na competitividade logística, na atração de investimentos e na integração do Rio Grande do Sul aos principais fluxos nacionais e internacionais de comércio. “O objetivo é fortalecer o Estado com a construção de soluções logísticas modernas e eficientes, essenciais para impulsionar a produção, reduzir custos, ampliar mercados e gerar oportunidades para diferentes cadeias produtivas. A logística é um vetor estratégico para o crescimento sustentável e para a consolidação do Rio Grande do Sul como polo de negócios, inovação e exportação”, afirma.

A programação do dia foi marcada por reuniões institucionais e técnicas voltadas à atração de novos negócios, à ampliação de parcerias e à discussão de soluções que contribuam para a eficiência e a competitividade da cadeia logística. Entre os temas abordados, destacaram-se a integração multimodal, a modernização da infraestrutura portuária e o papel dos portos gaúchos no cenário nacional e internacional.

Para o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a participação no evento tem papel estratégico na consolidação do posicionamento da empresa no setor. “A Intermodal é um ambiente fundamental para fortalecer relações, ampliar conexões e apresentar o potencial logístico do Rio Grande do Sul. Estamos aproveitando essa oportunidade para dialogar com o mercado, atrair investimentos e construir soluções que tornem nossos portos ainda mais competitivos”, comentou.

A presença na Intermodal também reafirma o posicionamento da Portos RS como agente estratégico na logística brasileira, evidenciando o potencial dos portos do Estado como vetores de desenvolvimento econômico e de conexão com mercados globais.