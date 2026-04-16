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Corredores testam HUAWEI GT Runner 2 na Maratona de SP

Relógio foi utilizado por atletas e influenciadores durante a prova, com foco em precisão, desempenho e monitoramento em tempo real.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/04/2026 às 10h38
Corredores testam HUAWEI GT Runner 2 na Maratona de SP
Huawei

A Huawei marcou presença na Maratona Internacional de São Paulo com o HUAWEI WATCH GT Runner 2 como relógio oficial da prova. Durante o evento, um grupo de corredores formado por influenciadores, atletas e membros de comunidades de corrida utilizou o dispositivo em condições reais, ao longo dos percursos da competição. Aliás, os atletas parceiros da marca, Alice Yuri e Leonardo Santana, conquistaram o 3º lugar nas categorias feminina e masculina da categoria "Meia Maratona (21 km)", respectivamente.

"Estou voltando de uma lesão e fiquei muito feliz com o resultado. Consegui até melhorar meu tempo nesse percurso, e subir ao pódio na mesma colocação do Leo deixou tudo ainda mais especial. O relógio foi fundamental durante a prova: a cada quilômetro eu conferia o ritmo no HUAWEI WATCH GT Runner 2 e batia certinho com as marcações da corrida, o que ajudou muito a manter a constância. Também pude acompanhar meu sono com o relógio, nas noites anteriores, e isso me mostrou que minha recuperação tem evoluído bem", afirma Alice. Ambos treinaram e competiram utilizando o HUAWEI WATCH GT Runner 2, desenvolvido para corredores que buscam performance, monitoramento preciso e conforto em treinos e competições.

Esta foi a primeira prova de Leonardo desde dezembro. O atleta, bicampeão da competição, subiu ao pódio pela terceira vez na carreira, agora na terceira colocação. "Primeira prova desde dezembro e sentindo de novo a adrenalina de uma grande largada. O relógio esteve comigo nestes últimos quinze dias; com certeza fez diferença no meu resultado", comenta o atleta.

A iniciativa fez parte do selo Active Rings, plataforma da Huawei voltada à promoção de atividades físicas, reunindo diferentes perfis de corredores, de amadores a atletas experientes, para acompanhar o uso do relógio em uma das provas mais tradicionais do calendário esportivo brasileiro. A ação também contou com a participação de clubes e comunidades como Runners Brasil, HYP C, Corrida Perfeita, Mania de Corrida, STAB RC, Run e Bass, Let’s Hop Run e MF Racing, ampliando o alcance da iniciativa junto a diferentes perfis de corredores.

Desenvolvido especificamente para corredores, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 foi criado em colaboração com atletas de elite e com o dsm-firmenich Running Team, equipe internacional da qual faz parte o maratonista Eliud Kipchoge, considerado um dos maiores corredores de longa distância da história. O atleta participou do processo de desenvolvimento do relógio ao lado da Huawei, contribuindo com testes e feedback para aprimorar métricas de desempenho e recursos voltados ao treinamento de corrida.

O HUAWEI GT Runner 2 conta com algoritmo não invasivo de detecção do limiar de lactato, que permite estimar a intensidade ideal de treino e acompanhar a evolução da resistência muscular. O relógio também mede potência na corrida, indicador que expressa a intensidade absoluta do esforço e oferece uma análise mais completa do desempenho do atleta.

O recurso Modo Maratona Inteligente acompanha provas reconhecidas pelo selo World Athletics Label Road Races, certificação internacional concedida pela World Athletics a corridas que atendem a critérios rigorosos de organização, segurança, precisão de percurso e participação de atletas de elite. Com esse modo, o relógio oferece orientação dinâmica de ritmo, alertas estratégicos e acompanhamento de desempenho ao longo do percurso, ajudando corredores a gerenciar melhor o esforço durante provas longas.

Com 10,7 mm de espessura e 43,5 gramas, o modelo é construído em liga de titânio nanomoldado de alta resistência, garantindo leveza, conforto e durabilidade durante treinos e competições. Equipado com arquitetura de antena flutuante 3D, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 oferece melhoria de até 250% na precisão de posicionamento em comparação à geração anterior, garantindo rastreamento confiável mesmo em ambientes urbanos desafiadores.

O dispositivo conta ainda com o sistema Huawei TruSense, que oferece monitoramento avançado da frequência cardíaca com até 98% de precisão, permitindo que corredores gerenciem de forma científica sua carga de treino.

O modelo oferece até 14 dias de uso leve, cerca de uma semana em uso típico e até 35 horas de exercício contínuo ao ar livre. O HUAWEI WATCH GT Runner 2 é compatível com smartphones Android e iOS, permitindo que usuários acompanhem métricas de saúde, dados de treino e planos de corrida diretamente pelo aplicativo Huawei Health.

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