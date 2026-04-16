Padre realiza oração após grave acidente na BR-386

Uma situação marcante emocionou motoristas que trafegavam pela BR-386, em Carazinho, durante a tarde de segunda-feira, dia 13. Em meio a um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão, que deixou duas pessoas feridas, um padre interrompeu seu trajeto para se aproximar dos veículos destruídos e rezar em silêncio no meio da rodovia.

O religioso, Émerson Romitti, de 27 anos, atua há pouco mais de um ano como sacerdote e exerce a função de vigário na Paróquia Três Santos Mártires das Missões, em Crissiumal. Ele seguia viagem de retorno de Passo Fundo quando se deparou com a colisão e decidiu prestar apoio espiritual às vítimas, concedendo a extrema-unção no local do acidente.

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