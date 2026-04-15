Leite anuncia quatro novos secretários e completa composição do governo

O governador Eduardo Leite anunciou, na noite desta quarta-feira (15/4), a última rodada de ajustes na reconfiguração do secretariado estadual. Foram definidos os quatro titulares que faltavam para completar a estrutura de governo, consolidando a equipe responsável pela execução das políticas públicas no Estado.

Com os anúncios, assumem as pastas Davi Severgnini, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur); Joel Maraschin, na Secretaria do Esporte e Lazer (SEL); Raphael Ayub, na Secretaria de Turismo (Setur); e José Scorsatto, na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP).

A definição dos nomes encerra o processo de reorganização administrativa iniciado pelo governo e o alinhamento estratégico tem início imediato, com reunião de secretariado marcada para a tarde desta quinta-feira (16), com foco na integração das equipes e no avanço das prioridades do governo.

A conclusão do secretariado ocorre em um contexto de consolidação de políticas estruturantes do Estado, com base em uma agenda de reformas e equilíbrio fiscal que tem permitido ampliar investimentos e melhorar indicadores em áreas estratégicas.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Davi Severgnini chega à Sedur com mais de duas décadas de experiência no setor público, com atuação nas esferas municipal, estadual e federal. Com formação em Direito e especializações em gestão e finanças, apresenta perfil técnico e experiência política para conduzir políticas voltadas ao planejamento urbano e à eficiência da gestão metropolitana.

Secretaria de Esporte e Lazer

Na SEL, Joel Maraschin assume com trajetória consolidada na administração pública e participação em iniciativas estratégicas, como a Expointer e projetos de inovação no setor do agronegócio.

Atualmente, exercia a função de diretor-geral da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), reforçando sua experiência na gestão pública e na articulação de políticas de desenvolvimento.

Foi vereador de Butiá entre 2017 e 2020, secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, em 2021, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado em 2022. É jornalista, graduado em Gestão Pública e cursa MBA em Inovação e Sustentabilidade.

Secretaria de Turismo

Raphael Ayub assume a Setur, pasta que já comandou anteriormente, com experiência em gestão pública e foco no desenvolvimento econômico regional por meio do setor.

Ayub teve passagens pela Prefeitura de Capão da Canoa como secretário de Gestão, Inovação e Planejamento e também de Turismo e Desenvolvimento Econômico. No período de 2013 a 2017, foi assessor parlamentar da Câmara de Vereadores e presidiu o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública do município. Formado em Direito, é pós-graduado em Direito Público e Finanças.

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional

Para a STDP, José Scorsatto assume com ampla experiência administrativa, incluindo atuação como prefeito, vice-prefeito e dirigente de entidades municipalistas. Até então, estava à frente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

Sua trajetória está associada à gestão pública e à articulação com municípios, com foco na qualificação e na geração de oportunidades.