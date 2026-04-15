Brasil IT+ reforça presença internacional na Hannover Messe

O Brasil ampliará sua projeção global em tecnologia industrial ao participar como país parceiro oficial da Hannover Messe 2026, feira de tecnologia industrial que será realizada de 20 a 24 de abril, na Alemanha. A condição coloca o país no centro das atenções globais e amplia sua capacidade de apresentar, em escala internacional, soluções em inovação, digitalização, energia e sustentabilidade.

É nesse contexto que 13 instituições brasileiras, entre empresas, startups e Instituições Científicas e de Inovação Tecnológica (ICTs), participarão do evento por meio do Brasil IT+, programa desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Softex. São elas: 593Ican Solutions in 3D Printing, CESAR, CWS Platform, Draiven Technology, Edge Innovation Center – UFAL, Eldorado Research Institute, Infinite Foundry of Brazil, Softgreen Technology, VERTEX – Institute of Technology e Vox Company.

Segundo Gabriela Silva, líder da célula de internacionalização da Softex, a participação nacional está alinhada às tendências globais do setor. "O portfólio de soluções da delegação está em sintonia com o tema central do evento. São tecnologias que aumentam a eficiência, ampliam a competitividade e aceleram a transformação industrial em escala global".

A presença nacional também ocorre em um contexto de retomada da política industrial no país, marcado pela recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pela implementação da Nova Indústria Brasil (NIB), que reposiciona o setor produtivo como eixo estratégico do desenvolvimento nacional. Nesse cenário, a Alemanha, referência global em indústria e inovação, desponta como um ambiente altamente favorável para a geração de negócios, estabelecimento de parcerias e atração de investimentos.

Gêmeos digitais e indústria 5.0

Entre as participantes, a Infinite Foundry, especializada no desenvolvimento de projetos utilizando gêmeos digitais e metaverso industrial, aposta na feira como um passo importante para ampliar sua presença internacional. A empresa pretende apresentar soluções em gêmeos digitais e data spaces, tecnologias que ganham espaço no avanço da economia orientada por dados.

"Mostraremos de que forma essas soluções contribuem para maior eficiência, integração e geração de valor a partir de dados industriais, em um cenário de crescente digitalização tanto no Brasil quanto na Europa. A participação também será uma oportunidade para evidenciar o alcance de mercado da companhia, que já conta com atuação consolidada na Europa e na Ásia, incluindo operação recente na Índia. A expectativa é que a presença na Hannover Messe reforce o posicionamento da empresa como um player global em inovação, além de abrir novas frentes de negócios e parcerias tecnológicas".

Outra integrante da delegação, a SoftGreen, participa pela segunda vez do evento, de olho nas oportunidades do mercado europeu. "A Hannover Messe será uma oportunidade estratégica para apresentarmos o Cubee, uma solução desenvolvida para transformar pequenas fábricas e máquinas legadas em operações alinhadas aos princípios da Indústria 5.0. O sistema conecta equipamentos já existentes a dados de produção em tempo real, convertendo informações da planta em indicadores claros de eficiência, perdas e desempenho operacional. Nossa expectativa é que a presença brasileira na feira evidencie não apenas a capacidade de inovação das nossas empresas, mas também a competitividade e a criatividade do Brasil no cenário industrial global".

A expectativa é que a participação como país parceiro fortaleça a imagem do Brasil como fornecedor de tecnologia de alto valor agregado, ampliando oportunidades de negócios e consolidando parcerias estratégicas com players globais. Ela também deve contribuir para o avanço da agenda de internacionalização das empresas brasileiras de tecnologia, com impactos diretos na competitividade e na geração de valor para o setor.