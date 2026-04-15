Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil IT+ reforça presença internacional na Hannover Messe

Delegação brasileira leva soluções em IA, manufatura avançada e indústria orientada por dados à principal feira industrial do mundo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 19h28
Brasil IT+ reforça presença internacional na Hannover Messe
Foto: Karen Kornilovicz

O Brasil ampliará sua projeção global em tecnologia industrial ao participar como país parceiro oficial da Hannover Messe 2026, feira de tecnologia industrial que será realizada de 20 a 24 de abril, na Alemanha. A condição coloca o país no centro das atenções globais e amplia sua capacidade de apresentar, em escala internacional, soluções em inovação, digitalização, energia e sustentabilidade.

É nesse contexto que 13 instituições brasileiras, entre empresas, startups e Instituições Científicas e de Inovação Tecnológica (ICTs), participarão do evento por meio do Brasil IT+, programa desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Softex. São elas: 593Ican Solutions in 3D Printing, CESAR, CWS Platform, Draiven Technology, Edge Innovation Center – UFAL, Eldorado Research Institute, Infinite Foundry of Brazil, Softgreen Technology, VERTEX – Institute of Technology e Vox Company.

Segundo Gabriela Silva, líder da célula de internacionalização da Softex, a participação nacional está alinhada às tendências globais do setor. "O portfólio de soluções da delegação está em sintonia com o tema central do evento. São tecnologias que aumentam a eficiência, ampliam a competitividade e aceleram a transformação industrial em escala global".

A presença nacional também ocorre em um contexto de retomada da política industrial no país, marcado pela recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pela implementação da Nova Indústria Brasil (NIB), que reposiciona o setor produtivo como eixo estratégico do desenvolvimento nacional. Nesse cenário, a Alemanha, referência global em indústria e inovação, desponta como um ambiente altamente favorável para a geração de negócios, estabelecimento de parcerias e atração de investimentos.

Gêmeos digitais e indústria 5.0

Entre as participantes, a Infinite Foundry, especializada no desenvolvimento de projetos utilizando gêmeos digitais e metaverso industrial, aposta na feira como um passo importante para ampliar sua presença internacional. A empresa pretende apresentar soluções em gêmeos digitais e data spaces, tecnologias que ganham espaço no avanço da economia orientada por dados.

"Mostraremos de que forma essas soluções contribuem para maior eficiência, integração e geração de valor a partir de dados industriais, em um cenário de crescente digitalização tanto no Brasil quanto na Europa. A participação também será uma oportunidade para evidenciar o alcance de mercado da companhia, que já conta com atuação consolidada na Europa e na Ásia, incluindo operação recente na Índia. A expectativa é que a presença na Hannover Messe reforce o posicionamento da empresa como um player global em inovação, além de abrir novas frentes de negócios e parcerias tecnológicas".

Outra integrante da delegação, a SoftGreen, participa pela segunda vez do evento, de olho nas oportunidades do mercado europeu. "A Hannover Messe será uma oportunidade estratégica para apresentarmos o Cubee, uma solução desenvolvida para transformar pequenas fábricas e máquinas legadas em operações alinhadas aos princípios da Indústria 5.0. O sistema conecta equipamentos já existentes a dados de produção em tempo real, convertendo informações da planta em indicadores claros de eficiência, perdas e desempenho operacional. Nossa expectativa é que a presença brasileira na feira evidencie não apenas a capacidade de inovação das nossas empresas, mas também a competitividade e a criatividade do Brasil no cenário industrial global".

A expectativa é que a participação como país parceiro fortaleça a imagem do Brasil como fornecedor de tecnologia de alto valor agregado, ampliando oportunidades de negócios e consolidando parcerias estratégicas com players globais. Ela também deve contribuir para o avanço da agenda de internacionalização das empresas brasileiras de tecnologia, com impactos diretos na competitividade e na geração de valor para o setor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 5 horas

Livro orienta uso da IA na educação de jovens

O "IA sem Pânico" chega às livrarias em maio para apoiar pais e educadores a lidar com a inteligência artificial na educação de crianças e jovens.

 GUSTAVOCOBRA de Getty Images por CANVA
Tecnologia Há 5 horas

Apagões em São Paulo ampliam debate sobre energia reserva

Falhas recorrentes no fornecimento de energia em São Paulo ampliam o debate sobre soluções de energia de reserva em residências. Com multas, pressã...

 Divulgação: Freepik
Tecnologia Há 6 horas

IA amplia capacidade analítica dos fundos de pensão

Evolução acelerada da tecnologia e pressão por eficiência aumentaram o uso da inteligência artificial pelos fundos de pensão desde 2022.

 Freepik
Tecnologia Há 6 horas

Jovens ampliam busca por cuidado emocional contínuo

O acompanhamento psicológico deixa de ser associado apenas a crises e passa a integrar a rotina de cuidado emocional entre jovens adultos. Dados de...

 GEMINI
Tecnologia Há 6 horas

Business Intelligence avança como requisito estratégico

A adoção do Business Intelligence avança em organizações de diferentes setores como resposta à crescente complexidade da economia digital. Pesquisa...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
19° Sensação
1.27 km/h Vento
94% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Educação Há 2 horas

CNPq anuncia edital com R$ 120 milhões para bolsas de pesquisas
Justiça Há 2 horas

Ex-deputado Ramagem é solto após ficar dois dias preso nos EUA
Política Há 2 horas

Frente Ambientalista lança plano para orientar agenda do Congresso
Direitos Humanos Há 2 horas

Campanha do MPRJ combate racismo em jogo da Libertadores no Maracanã
Direitos Humanos Há 2 horas

Ouvidoria da Polícia pede apuração da morte de mulher baleada por PM

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,08%
Euro
R$ 5,89 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 395,083,63 -0,02%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias