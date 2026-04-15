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Projeto da LDO prevê crescimento de 2,56% para o próximo ano

Inflação oficial deve cair para 3,04% em 2027

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/04/2026 às 19h13
Projeto da LDO prevê crescimento de 2,56% para o próximo ano
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A economia brasileira deverá crescer 2,56% no próximo ano, depois de crescer 2,33% em 2026. A estimativa consta do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2027, enviado nesta quarta-feira (15) ao Congresso Nacional.

Pelas estimativas oficiais, a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cairá para 3,04% em 2027, 3% em 2028 e 3% 2028, 2029 e 2030, contra 3,74% previstos para este ano.

As projeções para o IPCA 2026, no entanto, estão desatualizadas. Com o início da guerra no Oriente Médio, o boletim Focus, pesquisa do Banco Central (BC) com instituições financeiras, prevê IPCA de 4,71% este ano, acima do teto da meta de 4,5%.

As estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado na correção do salário mínimo, serão 3,04% em 2027 e 3% em 2028, 2029 e 2030, menor que os 3,76% projetados para este ano.

Em relação ao IPCA, índice oficial de inflação, a projeção para o próximo ano está dentro da meta contínua de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com margem de 1,5 ponto percentual. Com o intervalo de tolerância, a inflação poderá ficar entre 1,5% e 4,5% no próximo ano sem resultar em descumprimento da meta.

O projeto também prevê taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada em 10,55% ao ano para 2027, 9,27% para 2028, 8,27% para 2029 e 7,27% para 2030. Atualmente, a Selic está em 14,75% ao ano.

O texto enviado ao Congresso prevê taxa de câmbio média a R$ 5,47 para 2027, R$ 5,45 em 2028, R$ 5,50 em 2029 e R$ 5,53 para 2030. Apesar de o petróleo estar atualmente em torno de US$ 100 o barril, o projeto estima o preço médio do produto (usado para estimar receitas da União com royalties) em US$ 67,69 no próximo ano, US$ 66,60 em 2028, US$ 66,92 em 2029 e US$ 67,44 em 2030.

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