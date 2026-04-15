Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

O Senado aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação do diplomata Eduardo Botelho Barbosa para embaixador do Brasil na República Árabe da Síria. A indicação ( MSF 57/2025 ) feita pela Presidência da República foi aprovada com 39 votos favoráveis e dois contrários.

O indicado é ministro de primeira classe no Itamaraty, patamar mais alto da carreira de diplomata, e exerce o posto de cônsul-geral em Zurique desde 2022. Brasileiro de nacionalidade, nascido em 1952, em Glasgow, na Escócia, Barbosa ingressou no Itamaraty em 1983. Especializou-se em comércio com enfoque no Canadá em 2001. Já foi embaixador do Brasil na Argélia, entre 2013 e 2019, e na Sérvia, entre 2019 e 2022.

De acordo com o relatório do senador Esperidião Amin (PP-SC), o país pode melhorar a situação da guerra civil após encontro do novo presidente sírio, Ahmed Hussein Al-Sharaa, com o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

Independente desde 1946, a Síria tem cerca de 24,6 milhões de habitantes. O produto interno bruto (PIB) em 2024 foi de US$ 20 bilhões, segundo o Banco Mundial.