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Livro orienta uso da IA na educação de jovens

O "IA sem Pânico" chega às livrarias em maio para apoiar pais e educadores a lidar com a inteligência artificial na educação de crianças e jovens.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 18h24

A inteligência artificial está presente no dia a dia de crianças e adolescentes, e, com ela, a ansiedade e incerteza para pais e educadores. Pesquisas indicam que 70% dos estudantes já utilizam IA para tarefas escolares, mas a maioria dos adultos se sente despreparada para orientá-los. Para responder a essa angústia, Sandro Bonás, pai, educador, especialista em tecnologia educacional e CEO da Conexia Educação (Grupo SEB), lança o livro "IA sem Pânico": um guia prático para pais e educadores ensinarem crianças destemidas".

No livro, Bonás parte do ponto de que dar acesso a uma tecnologia tão poderosa como a inteligência artificial, sem orientação adequada, pode representar grandes riscos. "Estamos entregando uma ferramenta extremamente poderosa para crianças e adolescentes, mas muitos adultos ainda não entendem como ela funciona. Ignorar esse tema não é mais uma opção para pais e educadores", afirma o autor.

A obra é uma resposta direta ao sentimento de sobrecarga de famílias e professores. "Meu objetivo com este livro não é falar de tecnologia, mas de pessoas. É oferecer um caminho, um plano de ação prático para que o medo dê lugar à confiança e à orientação consciente", ressalta Bonás, que se posiciona não como um guru de tecnologia, mas como um pai que viveu na pele as mesmas preocupações de seu público leitor.

Longe de ser um manual técnico, "IA sem Pânico" oferece um método prático para transformar a IA de uma ameaça a uma aliada, de um risco a um superpoder. Entre as orientações propostas estão o letramento em inteligência artificial para pais, a experimentação guiada da tecnologia, a compreensão de mecanismos de proteção e limites de uso para estudantes, além do desenvolvimento de autonomia responsável no uso das ferramentas digitais e o empoderamento para que jovens possam utilizar a ferramenta de forma consciente.

Segundo Bonás, os estudantes que mais utilizam inteligência artificial nas escolas estão, principalmente, na Educação Fundamental II e no Ensino Médio, fase em que a tecnologia começa a ser incorporada ao estudo e à produção de trabalhos.

"Não se trata de proibir ou demonizar a inteligência artificial, mas de aprender a utilizá-la com consciência. O maior risco não é a tecnologia em si, e sim a falta de entendimento sobre como ela funciona", explica o autor.

O lançamento do livro "IA sem Pânico" será realizado em 6 de maio, às 19h, na Livraria da Vila, no Shopping Center Norte, em São Paulo, simultaneamente à programação da Feira Bett Brasil, evento de inovação e tecnologia para a educação.

Sobre o autor

Com uma carreira dedicada a desenvolver soluções educacionais inovadoras, Sandro Bonás atua como CEO da Conexia Educação, unidade de negócios do Grupo SEB. No entanto, é em seu papel como pai e educador que encontra a motivação para orientar outros adultos pelos desafios da era digital, traduzindo temas complexos em estratégias práticas e humanas. Para manter esse diálogo vivo, Sandro também escreve semanalmente a newsletter "guIA – guardiões na era da IA" no Substack, onde compartilha reflexões para pais e professores.

Mais informações em https://sandrobonas.substack.com/

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