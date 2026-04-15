Plenário confirma indicado para embaixada no Congo

Atual embaixador na Índia, João de Mendonça Lima Neto já pode ser nomeado para o país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (15), a indicação do diplomata João de Mendonça Lima Neto para chefiar a embaixada no Congo ( MSF 62/2025 ). A embaixada também cuida das relações diplomáticas com a República Centro-Africana. Foram 41 votos a favor e um contrário.

O nome de João de Mendonça Lima Neto já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), em novembro de 2025. Relator da indicação, o senador Sergio Moro (PL-PR) destacou a elevada qualificação do diplomata para o cargo e o desafio de acumular a chefia de duas embaixadas. Segundo ele, enquanto a República do Congo vive um cenário de maior estabilidade, a República Centro-Africana ainda enfrenta significativa turbulência.

Com extensa carreira, João de Mendonça Lima Neto já passou por postos no Japão, Reino Unido, China, Emirados Árabes, Vietnã, entre outros países. Ocupa, desde 2022, o posto de embaixador brasileiro em Mumbai, na Índia.