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Apagões em São Paulo ampliam debate sobre energia reserva

Falhas recorrentes no fornecimento de energia em São Paulo ampliam o debate sobre soluções de energia de reserva em residências. Com multas, pressã...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 18h04
Apagões em São Paulo ampliam debate sobre energia reserva
GUSTAVOCOBRA de Getty Images por CANVA

As falhas recorrentes no fornecimento de energia elétrica na capital paulista e em municípios da região metropolitana vêm ampliando o debate sobre alternativas de energia de reserva em residências. O tema ganhou novo peso após sanções aplicadas por órgãos de defesa do consumidor e manifestações do poder público sobre a continuidade do serviço em São Paulo.

Em janeiro de 2026, o Procon-SP aplicou multa de R$ 14 milhões por falhas no fornecimento registradas no fim de 2025, após análise de reclamações de consumidores e das respostas apresentadas pela concessionária. Em dezembro de 2025, o Procon Paulistano também informou multa de R$ 14,2 milhões por infrações ligadas à prestação do serviço, em episódio que, segundo a Prefeitura de São Paulo, chegou a deixar até 3 milhões de consumidores sem energia.

A discussão ocorre em um contexto mais amplo de atenção regulatória à qualidade do fornecimento. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou, ao divulgar os resultados de continuidade das distribuidoras relativos a 2024, que as compensações pagas aos consumidores por interrupções passaram de R$ 1,080 bilhão em 2023 para R$ 1,122 bilhão em 2024. A agência também registrou aumento no número de compensações, de 22,3 milhões para 27,3 milhões no período.

Diante desse cenário, cresce o interesse por soluções que reforcem a resiliência energética em ambientes residenciais, especialmente em imóveis em que a interrupção do serviço pode comprometer trabalho remoto, conservação de alimentos, funcionamento de portões eletrônicos, internet, iluminação e equipamentos essenciais. Mais do que uma discussão tecnológica, especialistas apontam que o tema passou a ser tratado como uma questão de segurança e continuidade da rotina doméstica.

Segundo Caio Lentini, CEO da 2EX.energy, o debate sobre energia de reserva deixou de estar restrito a aplicações corporativas e passou a ganhar espaço no cotidiano urbano. "Quando as interrupções deixam de ser percebidas como eventos isolados e passam a afetar segurança, conectividade e funcionamento básico da casa, a energia de reserva entra no radar das famílias como infraestrutura de resiliência", afirma.

Lentini observa que o avanço tecnológico também contribuiu para essa mudança de percepção. "Hoje já existem tecnologias de armazenamento de energia que podem ser instaladas em residências, sejam casas ou até apartamentos, com integração ao ambiente doméstico e foco em continuidade do fornecimento em situações de queda de energia. Isso faz com que o tema deixe de ser distante e passe a fazer parte da realidade de muitas famílias", diz.

Na avaliação de Lentini, a recorrência de episódios de interrupção prolongada tende a ampliar a busca por informações sobre alternativas capazes de reduzir a vulnerabilidade das residências diante de falhas no fornecimento. A tendência é acompanhada pelo avanço da discussão pública sobre modernização da infraestrutura elétrica, qualidade do serviço e mecanismos de proteção ao consumidor.

Em dezembro de 2025, o Governo de São Paulo, a União e a Prefeitura da capital anunciaram conjuntamente que pediriam o fim do contrato da concessionária responsável por 24 municípios paulistas, citando falhas reiteradas no fornecimento. O movimento reforçou a percepção de que a continuidade da energia elétrica se tornou um tema central no debate urbano, com impacto direto sobre qualidade de vida, atividade econômica e planejamento doméstico.

A tendência observada indica que a busca por informações sobre alternativas de energia de reserva deve crescer, acompanhada por discussões sobre modernização da infraestrutura elétrica, aprimoramento da qualidade do serviço e fortalecimento dos mecanismos de proteção ao consumidor.

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