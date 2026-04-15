CE aprova plano para avaliar o Programa Escola em Tempo Integral

O documento foi apresentado por Damares Alves, relatora da avaliação da política pública - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quarta-feira (15) o plano de trabalho para avaliação do Programa Escola em Tempo Integral. O documento apresentado pela relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), foi estruturado em seis eixos temáticos e prevê a realização de quatro audiências públicas, além de análise documental. O relatório final deve ser apresentado em dezembro.

De acordo com a senadora, o objetivo da avaliação é examinar o funcionamento da política educacional, incluindo seu desenho institucional, implementação e resultados alcançados, com foco na ampliação das matrículas em tempo integral e na redução das desigualdades educacionais.

A avaliação será organizada nos seguintes eixos:

financiamento, infraestrutura e sustentabilidade;

adesão federativa e expansão da oferta de tempo integral;

equidade territorial e alcance social;

qualidade da implementação e organização pedagógica;

monitoramento, transparência e governança;

resultados e impactos educacionais.

A metodologia inclui o uso de dados oficiais, como o Censo Escolar, além de informações orçamentárias e educacionais fornecidas por estados e municípios, bem como consultas a órgãos de controle e a realização de audiências públicas.

O Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei 14.640, de 2023 , busca ampliar a oferta de matrículas em tempo integral na educação básica. O programa também visa cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece que 50% das escolas públicas ofereçam jornada ampliada.

Ciclo de debates

Na mesma reunião, a Comissão aprovou requerimento ( REQ 25/2026 ) que prevê a realização de um ciclo de debates. Segundo a senadora, a iniciativa busca aprofundar a análise da política e reunir contribuições.

“A escuta de gestores públicos, especialistas, pesquisadores, representantes de redes de ensino, profissionais da educação e órgãos de controle permitirá confrontar dados oficiais com a realidade da implementação da política, identificar boas práticas, mapear fragilidades institucionais e subsidiar a formulação de recomendações consistentes e baseadas em evidências”, afirmou.

De acordo com o requerimento, os debates devem abordar temas como financiamento, infraestrutura, qualidade da implementação pedagógica, desigualdades regionais e transparência.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly