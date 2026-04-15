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SCGÁS apresenta soluções de gás natural e biometano em reunião com a prefeitura de Curitibanos

Companhia detalhou os projetos da SCGÁS para a região e da oferta de biometano no município–Foto: Comunicação/SCGÁSO presidente da SCGÁS, Otmar Mül...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/04/2026 às 16h38
SCGÁS apresenta soluções de gás natural e biometano em reunião com a prefeitura de Curitibanos
Foto: Reprodução/Secom SC

Companhia detalhou os projetos da SCGÁS para a região e da oferta de biometano no municípioFoto: Comunicação/SCGÁS

O presidente da SCGÁS, Otmar Müller, e o diretor técnico comercial, Silvio Renato Del Boni, se reuniram com representantes da Prefeitura de Curitibanos para discutir os projetos de gás natural e biometano na cidade. O encontro teve como foco apresentar as soluções da SCGÁS e explorar o potencial estratégico do município para o desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis.

“Curitibanos tem um grande potencial para se beneficiar do gás natural e biometano, e estamos aqui para apresentar as alternativas que podem impulsionar o desenvolvimento econômico e sustentável da região”, afirma Otmar Müller, presidente da SCGÁS.

A Companhia destacou os “corredores azuis”, iniciativas que buscam criar rotas sustentáveis e oportunidades de descarbonização para o transporte rodoviário, utilizando fontes de energia renováveis, como o gás natural e o biometano, como combustíveis para veículos pesados e frotas de transporte.

Durante a reunião, também foram discutidos modelos de projetos de cidades vizinhas, como Lages e Pouso Redondo, também com potencial em Biometano e que servirão como modelos para outros projetos. Uma das alternativas apresentadas foi a de a cidade se tornar uma fonte própria de biometano, por meio de um novo projeto de tratamento de resíduos.

A Prefeitura de Curitibanos demonstrou interesse em adotar essas soluções sustentáveis, especialmente para processos industriais e no desenvolvimento econômico local. A criação de um consórcio intermunicipal para viabilizar a escala necessária no processamento de resíduos também foi abordada.

Os próximos passos incluem a organização do consórcio, que buscará garantir a infraestrutura necessária para o abastecimento de gás natural e biometano, além de contar com o apoio contínuo da SCGÁS para continuidade dos estudos e a implementação dessas soluções sustentáveis e eficientes na cidade.

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