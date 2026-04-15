Veneziano anuncia construção de hospital contra o câncer em Campina Grande

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (15), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) anunciou a construção de uma unidade do Hospital de Amor em Campina Grande (PB). O hospital filantrópico, mantido pela Fundação Pio XII, é especializado no tratamento e na prevenção de câncer. Segundo o parlamentar, o projeto amplia a capacidade de atendimento oncológico na região e deve beneficiar pacientes de diversos municípios do interior da Paraíba.

O senador destacou que a unidade já opera provisoriamente na cidade, com atendimentos voltados principalmente à saúde da mulher. Ressaltou que a nova estrutura permitirá a ampliação dos serviços oferecidos. Ele enfatizou a importância da detecção precoce como fator determinante para o sucesso do tratamento.

— Todos os centros que receberam essas unidades têm números que mostram exatamente isto: centenas de mulheres que tiveram a oportunidade de realizar os seus exames preventivos foram curadas. Com essa nova estrutura, além da prevenção do câncer de mama e do colo de útero, também teremos exames para câncer de pele e câncer de boca — afirmou.

O parlamentar anunciou que o novo hospital receberá investimento superior a R$ 25 milhões e seguirá o modelo do Hospital de Barretos (SP), uma das principais unidades da rede.