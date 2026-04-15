Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Digitalização da saúde expõe riscos operacionais

Especialista da Datasigh afirma que, embora hospitais e clínicas ganhem eficiência com sistemas digitais, falhas podem comprometer toda a operação ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 15h38
Digitalização da saúde expõe riscos operacionais
Imagem de Freepik

Nos últimos anos, hospitais e clínicas avançaram de forma significativa na digitalização de processos, adotando prontuários eletrônicos, prescrição digital e integração com laboratórios. A transformação trouxe ganhos de eficiência, rastreabilidade e escala, mas também criou um novo risco operacional: a dependência total de plataformas tecnológicas. Dados da pesquisa TIC Saúde 2024, divulgados pela CNN Brasil, apontam que 92% dos estabelecimentos de saúde no Brasil já utilizam sistemas eletrônicos para registro de informações dos pacientes. O cenário mostra que a digitalização deixou de ser tendência e passou a ser realidade, mas também evidencia que falhas nesses sistemas podem ter impacto sistêmico, afetando toda a operação e, principalmente, o atendimento ao paciente.

Gunther Morais, cofundador da Datasigh, empresa especializada na criação de softwares para gestão de hospitais e clínicas, explica que o modelo digital integrado exige funcionamento contínuo. "No modelo analógico, os problemas eram pontuais. Um prontuário extraviado não paralisava a farmácia. Uma prescrição errada não afetava o laboratório. Cada falha tinha um impacto limitado e um lugar específico".

"Porém, no modelo digital integrado, sistemas de imagem, prontuário eletrônico, prescrição, laboratório e centro cirúrgico precisam funcionar o tempo todo, inclusive em contingência. Se isso não acontece, o problema deixa de ser técnico. Ele vira assistencial", afirma.

Um relatório compartilhado pelo portal Medicina SA aponta um índice médio de maturidade digital de apenas 46,19% nas 189 instituições avaliadas. Para Morais, a falta de liderança estruturada é um dos principais desafios.

"A maioria das instituições adotou tecnologia sem criar uma liderança capaz de garantir seu uso seguro e eficiente. Digitalizaram os processos, mas não fizeram o mesmo na gestão de cada etapa. Muitas ainda remendam sistemas que não se comunicam entre si", observa.

Ele destaca que a ausência de protocolos de contingência é outro ponto crítico. "Poucos desenham o plano de contingência do prontuário eletrônico porque a maioria não se atenta que pode parar de funcionar, até que ele deixa de funcionar. Na saúde, a tecnologia não pode ser uma aposta; ela precisa de protocolo. A diferença entre controle e caos está na preparação para falhas", reforça.

De acordo com o especialista, tratar os sistemas de gestão com o mesmo nível de criticidade dos equipamentos médicos é essencial. "Um sistema de gestão que falha em uma instituição de saúde não é problema de TI, é um problema assistencial. Tratar a tecnologia como infraestrutura que merece atenção tem forte impacto na eficiência. Da arquitetura ao suporte, do modelo de operação ao nível de responsabilidade do fornecedor e da própria instituição, tudo passa a ser vital para que o ecossistema digital funcione sem interrupções", ressalta.

Soluções tecnológicas

É com esse entendimento que a Datasigh desenvolveu uma plataforma que integra todos os módulos clínicos em um único sistema, buscando eliminar os pontos de falha entre processos. Prontuário, prescrição, dispensação, laudos e protocolos assistenciais comunicam-se em tempo real, sem depender de transferências manuais entre módulos desconectados.

A ferramenta opera 100% em cloud por meio da parceria oficial com a Amazon Web Services, buscando garantir alta disponibilidade, redundância de infraestrutura e padrões globais de segurança, com foco em eliminar a fragilidade dos servidores locais que podem parar e interromper a operação.

Segundo Morais, a digitalização da saúde precisa ser tratada como infraestrutura crítica. "Esse movimento foi inevitável e necessário. Mas transformar o setor exige mais do que implantar sistemas: é preciso garantir que as plataformas sejam tão confiáveis quanto os equipamentos que sustentam o cuidado ao paciente. Esse é o nível de compromisso que o setor precisa exigir dos seus fornecedores de tecnologia", conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://datasigh.com.br﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 29 minutos

Livro orienta uso da IA na educação de jovens

O "IA sem Pânico" chega às livrarias em maio para apoiar pais e educadores a lidar com a inteligência artificial na educação de crianças e jovens.

 GUSTAVOCOBRA de Getty Images por CANVA
Tecnologia Há 48 minutos

Apagões em São Paulo ampliam debate sobre energia reserva

Falhas recorrentes no fornecimento de energia em São Paulo ampliam o debate sobre soluções de energia de reserva em residências. Com multas, pressã...

 Divulgação: Freepik
Tecnologia Há 1 hora

IA amplia capacidade analítica dos fundos de pensão

Evolução acelerada da tecnologia e pressão por eficiência aumentaram o uso da inteligência artificial pelos fundos de pensão desde 2022.

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Jovens ampliam busca por cuidado emocional contínuo

O acompanhamento psicológico deixa de ser associado apenas a crises e passa a integrar a rotina de cuidado emocional entre jovens adultos. Dados de...

 GEMINI
Tecnologia Há 2 horas

Business Intelligence avança como requisito estratégico

A adoção do Business Intelligence avança em organizações de diferentes setores como resposta à crescente complexidade da economia digital. Pesquisa...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
24° Sensação
1.1 km/h Vento
86% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU
Saúde Há 7 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Economia Há 7 minutos

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Câmara Há 7 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 394,698,41 +0,62%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias