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Governo Leite investe R$ 59,7 milhões em obras escolares iniciadas no 1º trimestre

O Governo do Rio Grande do Sul investiu R$ 59,7 milhões em obras iniciadas em escolas nos primeiros três meses de 2026. Foram beneficiadas 84 insti...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/04/2026 às 14h49
Governo Leite investe R$ 59,7 milhões em obras escolares iniciadas no 1º trimestre
Fachada da Escola Fernando Gomes, em Porto Alegre, recebeu nova pintura -Foto: Lisane Fraga dos Santos/SOP

O Governo do Rio Grande do Sul investiu R$ 59,7 milhões em obras iniciadas em escolas nos primeiros três meses de 2026. Foram beneficiadas 84 instituições de 57 municípios. Os trabalhos são gerenciados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Guarani das Missões foi o município que recebeu mais recursos: R$ 3,9 milhões para duas escolas. Uma delas, a Escola Estadual Técnica (EET) Guaramano, liderou entre as instituições: foram R$ 2,4 milhões repassados à unidade.

“Não precisamos ir longe na história para encontrarmos anos nos quais menos escolas foram atendidas e menos investimentos realizados em relação ao agora verificado em apenas três meses de 2026. O Estado e a SOP passaram por mudanças e qualificações intensas que, em um tempo curto, já possibilitaram números como esses, que se traduzem em melhorias concretas na vida das pessoas”, afirma a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Estado repassou R$ 2,4 milhões para Escola Guaramano, em Guarani das Missões -Foto: Divulgação SOP
Estado repassou R$ 2,4 milhões para Escola Guaramano, em Guarani das Missões -Foto: Divulgação SOP

Dos trabalhos começados nos três primeiros meses do ano, cinco já estão concluídos. As melhorias na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Abramo Pezzi, em Caxias do Sul, ocorreram de janeiro a fevereiro; na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Érico Veríssimo, em Crissiumal, e na EEEF Rio Grande do Sul, em General Câmara, de janeiro a março; na EEEF Onofre Pires, em Porto Alegre, de fevereiro a março; na EEEF Manoela Alves Pacheco, em Cerro Grande do Sul, e na EEEB Fernando Gomes, em Porto Alegre, durante março.

As obras mostram que o Rio Grande do Sul está diferente. Antes, os recursos para investimentos em escolas eram escassos, devido às dificuldades financeiras do Estado. Agora, os problemas dos prédios escolares estão sendo resolvidos.

Em Vista Gaúcha, governo realizou demarcações para instalação do alambrado do campo de futebol na Escola Érico Veríssimo -Foto: Tupac Amaru Casarotti Cardoso/SOP
Em Vista Gaúcha, governo realizou demarcações para instalação do alambrado do campo de futebol na Escola Érico Veríssimo -Foto: Tupac Amaru Casarotti Cardoso/SOP

Inovações e entregas

Os números dos trabalhos começados em escolas estaduais nos três primeiros meses tiveram grande crescimento desde 2019, início dos governos de Eduardo Leite. O valor investido em 2026 é quase 360% maior do que no começo daquele ano, e mais de 500% superior ao aplicado no mesmo período de 2023, primeiro ano da atual gestão.

Além disso, as obras deixaram de ser simples reparos para se tornarem recuperações completas dos prédios escolares, com a média de recursos aplicados por obra crescendo cerca de 420%, de R$ 136,8 mil há sete anos para R$ 711 mil atualmente.

Nesse período, a recuperação da infraestrutura da Rede Estadual de Educação passou a ser prioridade e foi impulsionada por medidas de qualificação da gestão implementadas no Rio Grande do Sul. O Estado restabeleceu a sua capacidade de investimento, e a SOP adotou inovações e mudanças de processos na atual administração, o que possibilitou o destravamento e a aceleração das obras necessárias.

Cobertura da Escola Professor Apolinário Alves dos Santos, em Caxias do Sul, foi recuperada -Foto: Joel Vargas da Silva/SOP
Cobertura da Escola Professor Apolinário Alves dos Santos, em Caxias do Sul, foi recuperada -Foto: Joel Vargas da Silva/SOP

Novas obras em escolas nos primeiros trimestres

2023:
• Investimento: R$ 9,3 milhões
• 41 escolas atendidas

2024:
• Investimento: R$ 13,3 milhões
• 49 escolas atendidas

2025:
• Investimento: R$ 30,8 milhões
• 42 escolas atendidas

2026:
• Investimento: R$ 59,7 milhões
• 84 escolas atendidas

Recursos estaduais possibilitaram reconstrução da quadra na Escola Leopoldo Ost, em Santo Cristo -Foto: Marilia Gabriela Weirich/SOP
Recursos estaduais possibilitaram reconstrução da quadra na Escola Leopoldo Ost, em Santo Cristo -Foto: Marilia Gabriela Weirich/SOP

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

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