Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Navegação noturna inédita após 42 anos marca avanço na logística hidroviária no RS

Os investimentos do Plano Rio Grande em dragagem e da Portos RS em sinalização náutica possibilitaram que o Rio Grande do Sul registrasse, na manhã...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/04/2026 às 14h28
Navegação noturna inédita após 42 anos marca avanço na logística hidroviária no RS
Investimentos em dragagem e sinalização garantem segurança da operação -Foto: Ascom Portos RS

Os investimentos do Plano Rio Grande em dragagem e da Portos RS em sinalização náutica possibilitaram que o Rio Grande do Sul registrasse, na manhã desta quarta-feira (15/4), um marco para a logística estadual: a chegada do navio PGC Taormina a Porto Alegre, após a primeira navegação noturna de grande porte realizada no Estado em 42 anos. A embarcação partiu do Porto de Rio Grande às 15h30 de quinta-feira (14) e percorreu o trajeto durante a noite, simbolizando um avanço na modernização do transporte hidroviário gaúcho.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Carregado com aproximadamente 1.600 toneladas de C4 (gás bruto), o navio, de bandeira de Malta, teve origem em Aratu (BA) e destino final na capital gaúcha, no Terminal da Braskem. A operação simboliza um avanço significativo na eficiência logística, já que a navegação noturna permite reduzir em até dois dias o tempo de viagem.

Para o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, a iniciativa reforça o papel estratégico da integração entre os modais no desenvolvimento do Estado. "A retomada da navegação noturna demonstra o potencial das hidrovias como eixo estruturante da nossa logística. Estamos avançando para um sistema mais eficiente, integrado e competitivo, que amplia a capacidade operacional e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul", afirmou.

Redução de custos e ganho logístico impulsionam competitividade

A economia de tempo impacta diretamente os custos operacionais. Com a redução no período de deslocamento, há diminuição no custo do frete, o que pode refletir no valor final das mercadorias ao consumidor. Além disso, a iniciativa fortalece a competitividade do Porto de Porto Alegre e amplia as possibilidades logísticas, especialmente para cargas líquidas.

A ação foi resultado de um planejamento iniciado há cerca de três meses, após a liberação do canal para grandes embarcações. O sucesso da viagem envolveu uma atuação conjunta entre a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, a Portos RS e a praticagem da Lagoa dos Patos.

O diretor de Relações Institucionais da Portos RS, Sandro Oliveira, ressaltou a importância da integração entre as instituições. Essa conquista só foi possível graças à união de esforços entre as autoridades marítimas, a Portos RS e a praticagem. É um trabalho técnico, cuidadoso e estratégico, que abre caminho para uma nova realidade na navegação interior do Estado", destacou.

Infraestrutura qualificada sustenta avanço na navegação

Também participaram da operação o gerente de Hidrovias, Eduardo Schuler, e o coordenador de Infraestrutura e Acostagem, Ezequiel Goia, além do capitão de mar e guerra Gutemberg da Silva Ferreira, capitão dos Portos do Estado.

O diretor de Infraestrutura, Lucas Cardoso, atribuiu o avanço à qualificação contínua das condições de navegação e à modernização das estruturas. “Isso só foi possível porque a Portos RS fez todos os investimentos necessários e segue realizando ações de dragagem e de manutenção da sinalização, assegurando que as condições de segurança sejam atendidas durante a execução dessas operações noturnas”.

O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, falou sobre a relevância estratégica da operação. "Estamos diante de um marco histórico para a navegação no Rio Grande do Sul. A retomada da navegação noturna para navios de grande porte representa ganho de eficiência, redução de custos e mais competitividade para os nossos portos. Isso impacta toda a cadeia logística e chega, inclusive, ao consumidor final", afirmou.

A iniciativa representa um novo capítulo para o setor portuário gaúcho, consolidando avanços operacionais e projetando o Estado como referência em eficiência logística no cenário nacional.

Texto: Ascom Selt e Ascom Porto Rs
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Ação da PF prende influenciadores envolvidos em lavagem de dinheiro

Operação Narcofluxo é desdobramento da Narcobet

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 2 horas

SCGÁS apresenta soluções de gás natural e biometano em reunião com a prefeitura de Curitibanos

Companhia detalhou os projetos da SCGÁS para a região e da oferta de biometano no município–Foto: Comunicação/SCGÁSO presidente da SCGÁS, Otmar Mül...

 -
Receita Estadual Há 3 horas

Receita Estadual deflagra Operação Signum para apurar infrações tributárias no setor de autopeças

A Receita Estadual deflagrou, nesta quarta-feira (15/4), a Operação Signum. O objetivo é apurar e reprimir infrações à legislação tributária, como ...

 Fachada da Escola Fernando Gomes, em Porto Alegre, recebeu nova pintura -Foto: Lisane Fraga dos Santos/SOP
Obras Há 4 horas

Governo Leite investe R$ 59,7 milhões em obras escolares iniciadas no 1º trimestre

O Governo do Rio Grande do Sul investiu R$ 59,7 milhões em obras iniciadas em escolas nos primeiros três meses de 2026. Foram beneficiadas 84 insti...

 Atendimento presencial do Balcão Gov.br passou a ocorrer nas 11 unidades físicas e na unidade móvel -Foto: Paloma Fleck/Ascom/SPGG
Planejamento Há 5 horas

Tudo Fácil oferece atendimento do Balcão Gov.br nas unidades do Estado

Para ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online, o atendimento presencial do Balcão Gov.br passou a ...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
24° Sensação
1.1 km/h Vento
86% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU
Saúde Há 7 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Economia Há 7 minutos

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Câmara Há 7 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 394,698,41 +0,62%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias