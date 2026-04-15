Navegação noturna inédita após 42 anos marca avanço na logística hidroviária no RS

Os investimentos do Plano Rio Grande em dragagem e da Portos RS em sinalização náutica possibilitaram que o Rio Grande do Sul registrasse, na manhã desta quarta-feira (15/4), um marco para a logística estadual: a chegada do navio PGC Taormina a Porto Alegre, após a primeira navegação noturna de grande porte realizada no Estado em 42 anos. A embarcação partiu do Porto de Rio Grande às 15h30 de quinta-feira (14) e percorreu o trajeto durante a noite, simbolizando um avanço na modernização do transporte hidroviário gaúcho.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Carregado com aproximadamente 1.600 toneladas de C4 (gás bruto), o navio, de bandeira de Malta, teve origem em Aratu (BA) e destino final na capital gaúcha, no Terminal da Braskem. A operação simboliza um avanço significativo na eficiência logística, já que a navegação noturna permite reduzir em até dois dias o tempo de viagem.

Para o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, a iniciativa reforça o papel estratégico da integração entre os modais no desenvolvimento do Estado. "A retomada da navegação noturna demonstra o potencial das hidrovias como eixo estruturante da nossa logística. Estamos avançando para um sistema mais eficiente, integrado e competitivo, que amplia a capacidade operacional e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul", afirmou.

Redução de custos e ganho logístico impulsionam competitividade

A economia de tempo impacta diretamente os custos operacionais. Com a redução no período de deslocamento, há diminuição no custo do frete, o que pode refletir no valor final das mercadorias ao consumidor. Além disso, a iniciativa fortalece a competitividade do Porto de Porto Alegre e amplia as possibilidades logísticas, especialmente para cargas líquidas.

A ação foi resultado de um planejamento iniciado há cerca de três meses, após a liberação do canal para grandes embarcações. O sucesso da viagem envolveu uma atuação conjunta entre a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, a Portos RS e a praticagem da Lagoa dos Patos.

O diretor de Relações Institucionais da Portos RS, Sandro Oliveira, ressaltou a importância da integração entre as instituições. Essa conquista só foi possível graças à união de esforços entre as autoridades marítimas, a Portos RS e a praticagem. É um trabalho técnico, cuidadoso e estratégico, que abre caminho para uma nova realidade na navegação interior do Estado", destacou.

Infraestrutura qualificada sustenta avanço na navegação

Também participaram da operação o gerente de Hidrovias, Eduardo Schuler, e o coordenador de Infraestrutura e Acostagem, Ezequiel Goia, além do capitão de mar e guerra Gutemberg da Silva Ferreira, capitão dos Portos do Estado.

O diretor de Infraestrutura, Lucas Cardoso, atribuiu o avanço à qualificação contínua das condições de navegação e à modernização das estruturas. “Isso só foi possível porque a Portos RS fez todos os investimentos necessários e segue realizando ações de dragagem e de manutenção da sinalização, assegurando que as condições de segurança sejam atendidas durante a execução dessas operações noturnas”.

O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, falou sobre a relevância estratégica da operação. "Estamos diante de um marco histórico para a navegação no Rio Grande do Sul. A retomada da navegação noturna para navios de grande porte representa ganho de eficiência, redução de custos e mais competitividade para os nossos portos. Isso impacta toda a cadeia logística e chega, inclusive, ao consumidor final", afirmou.

A iniciativa representa um novo capítulo para o setor portuário gaúcho, consolidando avanços operacionais e projetando o Estado como referência em eficiência logística no cenário nacional.