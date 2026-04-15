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Uso de inteligência artificial redefine viagens corporativas

Estudo mostra que mais de 90% dos gestores já utilizam a tecnologia para ajudar a reduzir custos, melhorar experiência e apoiar decisões estratégicas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/04/2026 às 14h13
Uso de inteligência artificial redefine viagens corporativas
Imagem de Freepik

Após a retomada consistente observada em 2025, o mercado de viagens corporativas inicia 2026 em um novo patamar de maturidade. Um levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) aponta que o turismo de negócios movimentou cerca de R$ 3,1 bilhões apenas no primeiro trimestre do ano passado.

Neste cenário, as empresas deixaram de enxergar deslocamentos apenas como uma necessidade operacional e passaram a tratá-los como parte integrante da estratégia financeira e da eficiência organizacional. Esse movimento, impulsionado pela rápida adoção de soluções digitais, mostra como a tecnologia passou a sustentar a evolução do setor, buscando garantir maior controle de custos, previsibilidade orçamentária e decisões cada vez mais orientadas por dados.

Um estudo conduzido pela Serko e Sabre, divulgado pela Forbes, mostra que mais de 90% dos gestores de viagens corporativas já utilizam inteligência artificial (IA) ou IA generativa em seus programas, principalmente para economizar custos, elevar a experiência do viajante e gerar análises.

Além disso, 52% dos entrevistados afirmaram que a IA superou suas expectativas, enquanto 45% disseram que as atingiu. A pesquisa evidencia que a tecnologia deixou de ser tendência e se tornou prática consolidada, sustentando a transição para uma gestão mais estratégica.

De acordo com Thiago Marteletto, diretor da Live Viagens, empresa especializada em organização e gestão de viagens corporativas, os atuais desafios do setor envolvem o controle efetivo de custos diante das variações tarifárias, a garantia de compliance com políticas internas, a centralização de informações e relatórios, além da gestão de fornecedores e da experiência do colaborador sem comprometer a eficiência financeira.

"Muitas companhias ainda enfrentam dificuldades na consolidação de dados para análise estratégica, o que reforça a importância de ferramentas de Business Intelligence (BI). Com elas, as decisões deixam de ser intuitivas e passam a se basear em indicadores concretos, permitindo mapear padrões de consumo, identificar oportunidades de economia, negociar melhor com fornecedores e projetar cenários futuros", explica.

Previsibilidade e governança

Indicadores como ticket médio por colaborador, saving gerado em negociações, índice de aderência à política de viagens, antecedência média de compra e custo por centro de custo ou projeto tornam-se essenciais para garantir previsibilidade e governança.

O diretor da Live Viagens ressalta que a IA, por sua vez, vem sendo aplicada na automação de processos operacionais, na sugestão inteligente de rotas e tarifas, na análise preditiva de preços e no monitoramento de comportamento de compra. "Esse movimento também contribui para um atendimento mais automatizado, reduzindo tempo operacional e aumentando a eficiência", afirma.

Ele ainda destaca que ferramentas tecnológicas vêm ajudando a garantir compliance e aderência às políticas internas, configurando regras automáticas que bloqueiam ou sinalizam opções fora do padrão definido. "A geração de relatórios detalhados permite uma melhor auditoria e controle interno, trazendo rastreabilidade, padronização e transparência ao processo", acrescenta.

Estratégia na gestão de viagens

Segundo relatório da Travel and Tour World, o crescimento das viagens corporativas impulsionadas por IA em 2026 tem gerado maior demanda por estadias longas e acomodações premium, especialmente em polos tecnológicos como São Francisco (EUA), Londres (ENG) e Dublin (IRL).

O avanço de projetos em IA e data centers também tem ampliado a mobilidade de executivos e equipes especializadas, exigindo soluções flexíveis e sustentáveis. Além disso, cresce a pressão por práticas ambientalmente responsáveis, com empresas buscando opções de transporte e hospedagem que reduzam a pegada de carbono.

Dentro dessa nova realidade, a Live Viagens vem se posicionando como parceira estratégica na gestão corporativa. "Mais do que intermediar reservas, nossa atuação envolve organizar e estruturar a política de viagens dos clientes, integrar ferramentas tecnológicas, oferecer relatórios gerenciais e promover atendimento consultivo", informa Marteletto.

"O objetivo é entregar inteligência de gestão, redução de custos e suporte estratégico para que as empresas tenham controle total sobre seus investimentos em mobilidade corporativa", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.liveviagens.com.br/

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