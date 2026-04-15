Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher vai a Plenário

Pessoas condenadas definitivamente por violência contra a mulher podem ter seus nomes registrados em banco de dados de infratores. O Cadastro Nacio...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/04/2026 às 13h54
Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a Mulher vai a Plenário
A senadora Damares Alves relatou o projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Pessoas condenadas definitivamente por violência contra a mulher podem ter seus nomes registrados em banco de dados de infratores. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (15) e vai ao Plenário, com requerimento de urgência.

O banco de dados manterá sigilo aos nomes das vítimas e será compartilhado entre órgãos de segurança pública da União e dos estados, sob gestão federal.

Relatora do Projeto de Lei ( PL) 1.099/2024 , a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) avaliou que atualmente os dados dos infratores são dispersos, o que dificultaria a atuação das autoridades.

— O cadastro pode subsidiar políticas preventivas e promover o aprimoramento de medidas protetivas. Ao conferir visibilidade e organização às informações, o sistema contribui para maior efetividade na execução penal e no acompanhamento de condenados.

A medida se somará ao já existente Cadastro Nacional de Violência Doméstica, mantido pelo Conselho Nacional do Ministério Público com base na Lei Maria da Penha.

Crimes

Serão incluídos na lista os que forem condenados, com trânsito em julgado, nos seguintes crimes:

  • feminicídio;
  • estupro, inclusive de vulnerável;
  • assédio e importunação sexual;
  • lesão corporal;
  • perseguição;
  • violência psicológica;
  • violação sexual mediante fraude;
  • registro não autorizado da intimidade sexual.

Deverá constar na lista o nome do agressor, documentos pessoais, fotografia, impressões digitais, endereço, entre outros dados.

A relatora manteve o projeto como aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto original é da deputada Silvye Alves (União-GO).

As informações permanecerão disponíveis até o fim do cumprimento da pena ou por três anos, se a pena for inferior a esse período.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O deputado Odair Cunha, cuja indicação para o TCU foi aprovada pelo Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU

O Senado aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação do deputado Odair Cunha (PT-MG) para assumir uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da Uni...

 Eduardo Botelho Barbosa deixa o consulado-geral em Zurique para assumir o novo posto - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

O Senado aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação do diplomata Eduardo Botelho Barbosa para embaixador do Brasil na República Árabe da Síria. A ...

 Atual embaixador na Índia, João de Mendonça Lima Neto já pode ser nomeado para o país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Plenário confirma indicado para embaixada no Congo

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (15), a indicação do diplomata João de Mendonça Lima Neto para chefiar a embaixada no Congo ( MSF ...

 O indicado para embaixador do Brasil na Polônia, Luiz Cesar Gasser - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Aprovada indicação para Embaixada do Brasil na Polônia

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação de Luiz Cesar Gasser para chefiar a Embaixada do Brasil na Polônia. A aprovação da indicação...

 A senadora Tereza Cristina, que leu o parecer favorável à autorização - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Senado autoriza Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo internacional

O Senado autorizou o estado de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo no valor de US$ 200 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
24° Sensação
1.1 km/h Vento
86% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU
Saúde Há 7 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Economia Há 7 minutos

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Câmara Há 7 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 394,698,41 +0,62%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias