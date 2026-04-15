Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nomes de indicados ao CNMP são aprovados na CCJ e vão a Plenário

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (15) as indicações de Márcio Barra Lima e Carl Olav Smith par...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/04/2026 às 13h23

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (15) as indicações de Márcio Barra Lima e Carl Olav Smith para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Os indicados foram sabatinados e responderam sobre segurança pública e o poder investigatório.

Eles receberam 22 votos a favor, contabilizados por meio de votação em cédula. Segundo o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), as indicações serão deliberadas ainda nesta quarta-feira à tarde pelo Plenário.

'Diálogo e eficiência'

Márcio Barra Lima foi indicado para compor o CNMP na vaga destinada ao Ministério Público. O OFS 16/2025 , da Procuradoria-Geral da República (PGR), foi relatado pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Ele tem graduação e mestrado em direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Começou a carreira no serviço público como promotor de Justiça de Minas Gerais, entre 2001 e 2002. Posteriormente exerceu a função de Procurador da República, entre 2002 e 2014, nos estados do Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro.

Desde 2014, é Procurador Regional da República, atuando desde 2019 na área criminal da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, sediada no Rio de Janeiro.

— Minha premissa de atuação no CNMP será fincada em construção, diálogos interno e interinstitucional, resolutividade e eficiência da atuação ministerial — disse Lima.

'Legalidade e transparência'

Já Carl Olav Smith foi indicado para compor o CNMP na vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O OFS 19/2025 , do STJ, foi relatado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

Ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (2004) e mestre em Direito Constitucional pelo IDP (2020). Desde 2022, exerce o cargo de Secretário-Geral da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao longo da carreira, atuou em diversos cargos no Judiciário, incluindo funções no STJ, no CNJ, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Como magistrado, foi titular de várias unidades judiciais no Rio Grande do Sul e também exerceu atividades de apoio institucional e estratégico em órgãos nacionais da Justiça.

— Pretendo contribuir para o aprimoramento das políticas do Ministério Público, levando essa experiência, buscando sempre o fortalecimento institucional, o fortalecimento das funções constitucionais do Ministério Público, obviamente sempre com a observância da legalidade, da transparência, do devido processo legal e com responsabilidade — afirmou Smith.

Sistema carcerário

Na sabatina, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou aos indicados questões para serem consideradas ao exercerem os cargos no CNMP. Para o senador, é preciso conciliar o poder de investigação com a nova Lei de Abuso de Autoridade . Braga destacou ainda a meta de se julgar 75% dos casos relacionados a feminicídio e a à L ei Maria da Penha , distribuídos até 2024. E apontou ainda para a crise no sistema carcerário e a necessidade de um controle externo nas polícias.

— Nós não temos sequer cadastro dos presos nesse país. Se nós perguntarmos quais são os nomes e os CPFs dos que estão no sistema penitenciário brasileiro, teremos uma surpresa desagradável: nós não temos esta informação. E nós não temos os órgãos de controle externo atuando para resolver gravíssimos problemas, sem os quais nós não temos como efetivar a questão da segurança pública — disse Eduardo Braga.

Conselho Nacional do Ministério Público

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem a prerrogativa de fiscalizar administrativa, financeira e disciplinarmente o Ministério Público e seus membros. É composto por quatro integrantes do Ministério Público da União, três membros do Ministério Público dos estados, dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O deputado Odair Cunha, cuja indicação para o TCU foi aprovada pelo Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU

O Senado aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação do deputado Odair Cunha (PT-MG) para assumir uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da Uni...

 Eduardo Botelho Barbosa deixa o consulado-geral em Zurique para assumir o novo posto - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

O Senado aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação do diplomata Eduardo Botelho Barbosa para embaixador do Brasil na República Árabe da Síria. A ...

 Atual embaixador na Índia, João de Mendonça Lima Neto já pode ser nomeado para o país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 26 minutos

Plenário confirma indicado para embaixada no Congo

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (15), a indicação do diplomata João de Mendonça Lima Neto para chefiar a embaixada no Congo ( MSF ...

 O indicado para embaixador do Brasil na Polônia, Luiz Cesar Gasser - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 26 minutos

Aprovada indicação para Embaixada do Brasil na Polônia

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação de Luiz Cesar Gasser para chefiar a Embaixada do Brasil na Polônia. A aprovação da indicação...

 A senadora Tereza Cristina, que leu o parecer favorável à autorização - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Senado autoriza Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo internacional

O Senado autorizou o estado de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo no valor de US$ 200 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
24° Sensação
1.1 km/h Vento
86% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU
Saúde Há 7 minutos

Parceria entre governo do Estado e PUCRS viabiliza salas sensoriais para qualificar a saúde mental no Hospital São Pedro
Economia Há 7 minutos

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Câmara Há 7 minutos

Ministro das Comunicações quer fortalecer infraestrutura e ampliar inclusão digital no país
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Síria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 394,698,41 +0,62%
Ibovespa
197,737,61 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias