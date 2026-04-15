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Tudo Fácil oferece atendimento do Balcão Gov.br nas unidades do Estado

Para ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online, o atendimento presencial do Balcão Gov.br passou a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/04/2026 às 13h23
Tudo Fácil oferece atendimento do Balcão Gov.br nas unidades do Estado
Atendimento presencial do Balcão Gov.br passou a ocorrer nas 11 unidades físicas e na unidade móvel -Foto: Paloma Fleck/Ascom/SPGG

Para ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online, o atendimento presencial do Balcão Gov.br passou a ser oferecido pelo Tudo Fácil em suas 11 unidades físicas e na unidade móvel, com suporte presencial ao cidadão.

A iniciativa é voltada especialmente para cidadãos que enfrentam dificuldades no uso de ferramentas digitais. No local, a população recebe orientação para criar ou recuperar a conta gov.br, além de apoio para acessar serviços públicos disponíveis nos portais governamentais.

Nos primeiros 15 dias de abril, período inicial de funcionamento e implantação do Balcão Gov.brnas unidades do estado, foram registrados 513 atendimentos. Os maiores volumes ocorreram em Canoas (214), Porto Alegre Centro (103) e Passo Fundo (79), seguidos por Pelotas (45) e Lajeado (25). Também houve registros nas unidades da Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre, Rio Grande, Caxias do Sul, Santa Maria, Gravataí e na unidade móvel.

Como funciona oBalcão Gov.br

O atendimento doBalcão Gov.br é realizado presencialmente, mediante retirada de senha na recepção das unidades. Durante o processo, é possível criar uma nova conta ou recuperar o acesso em situações como esquecimento de senha, troca de celular sem desvinculação do aparelho anterior ou perda de acesso.

O suporte pode ser feito pelo celular do próprio cidadão ou com apoio dos atendentes, por meio do sistema do Balcão Gov.br, permitindo a regularização do acesso aos serviços digitais.

Rede Tudo Fácil

Criado há quase 30 anos, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Tramandaí e Uruguaiana.

Texto: Ascom/SPGG
Edição: Secom

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