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Julho Neon, para conscientizar sobre saúde bucal, vai a sanção

Campanhas nacionais de conscientização sobre saúde bucal deverão ser realizadas todos os anos durante o mês de julho. A proposta do deputado Doutor...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/04/2026 às 12h23
Julho Neon, para conscientizar sobre saúde bucal, vai a sanção
A senadora Jussara Lima (E) relatou o projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Campanhas nacionais de conscientização sobre saúde bucal deverão ser realizadas todos os anos durante o mês de julho. A proposta do deputado Doutor Luizinho (PP-RJ) que cria o Julho Neon no calendário oficial foi aprovada em votação final pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quarta-feira (15) e segue agora para sanção.

Com foco em ampliar a prevenção e melhorar os cuidados com a saúde bucal da população, o PL 2.563/2021 prevê ações educativas ao longo de todo o mês, com o objetivo de alertar sobre hábitos de higiene e incentivar o acesso a serviços odontológicos. A iniciativa se inspira em movimento já existente no país, voltado à ampliação do acesso à saúde bucal.

Dados citados no parecer apontam que o problema ainda é amplo no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2023, pouco mais da metade das crianças está livre de cárie, enquanto o índice cai para 5,2% entre adultos e 1,03% entre idosos. Entre jovens e adultos, a presença de cáries e a necessidade de próteses também seguem elevadas, com diferenças regionais.

Relatora da proposta, a senadora Jussara Lima (PSD-PI) defendeu o impacto das campanhas de prevenção.

— Essa iniciativa dará mais um passo em prol de uma cultura de prevenção de lesões que afetam o sorriso e o bem-estar dos brasileiros — declarou.

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