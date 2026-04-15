Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vendas do varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro

Dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/04/2026 às 10h38
Vendas do varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro
© Valter Campanato/Agência Brasil

Em fevereiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista do país avançou 0,6% em relação a janeiro. Com esse desempenho, o setor renova o recorde que tinha atingido no mês anterior para a série histórica, que começou no ano 2000.

Os dados constam da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice de média móvel trimestral para o varejo ficou em 0,2% no trimestre encerrado no último mês de fevereiro. O setor vem de outros resultados positivos no fim do ano passado.

Segundo o gerente da PMC, Cristiano Santos, na passagem de dezembro para janeiro o resultado foi 0,4%. “Antes disso, a gente vinha de uma queda. Mas nos últimos seis meses este foi o único resultado negativo, o resultado de dezembro."

Quatro das oito categorias investigadas apresentaram crescimento das vendas em fevereiro: livros, jornais, revistas e papelaria (2,4%), combustíveis e lubrificantes (1,7%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,1%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,3%).

De acordo com o IBGE, as quedas ficaram por conta de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,7%). Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,6%), tecidos, vestuário e calçados (-0,3%) e móveis e eletrodomésticos (-0,1%).

O gerente da PMC explica que o resultado positivo neste ano foi incentivado pela “volta do protagonismo de atividades que ofertam produtos básicos do comércio, sobretudo atividades de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo que tem um peso grande no indicador geral.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Abono salarial começa a ser pago para nascidos em março e abril

Calendário de pagamento teve início em 16 de fevereiro deste ano

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Emendas parlamentares e juros da dívida apertam investimentos públicos

Constatação é de relatório do Inesc sobre o Orçamento da União - 2025

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abril

Calendário de pagamento segue mês de nascimento

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Garantia-Safra: veja lista dos que receberão pagamento em abril

Agricultores familiares de 10 estados serão beneficiados

 © Ricardo Stuckert/PR
Economia Há 13 horas

Lula envia ao Congresso projeto de lei pelo fim da escala 6x1

Proposta prevê também redução de jornada a 40 horas semanais

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
26° Sensação
3.47 km/h Vento
52% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 22 minutos

CAS fará audiências sobre hemofilia e projeto que trata de vacinas
Justiça Há 36 minutos

Parecer da indicação de Jorge Messias ao STF é lido na CCJ do Senado
Senado Federal Há 36 minutos

Julho Neon, para conscientizar sobre saúde bucal, vai a sanção
Esportes Há 51 minutos

Todos Pela Natação: Só para Elas tem apoio da Yakult
Educação Há 51 minutos

Enem 2026: saiba a documentação para justificar ausência em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 +0,13%
Euro
R$ 5,90 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,327,09 -0,32%
Ibovespa
197,854,03 pts -0.4%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias