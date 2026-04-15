Quarta, 15 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Terceiro réu por morte de congolês Moïse Kabagambe vai a julgamento

Sessão está prevista para 11h no Tribunal do Júri da Capital no Rio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/04/2026 às 10h18
Terceiro réu por morte de congolês Moïse Kabagambe vai a julgamento
© Agência Brasil/Tomaz Silva

Vai a júri popular, nesta quarta-feira (15), Brendon Alexander Luz da Silva, conhecido como Tota, terceiro acusado de participar do assassinato do jovem congolês Moïse Kabagambe. O julgamento está previsto para ser realizado a partir das 11h, no I Tribunal do Júri da Capital, no Centro do Rio. O crime ocorreu em 24 de janeiro de 2022, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Brendon é o último dos três denunciados como executor que vai a julgamento. Em março de 2025, os outros dois réus Fábio Pirineus da Silva e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca foram condenados a penas que, somadas, chegam a 44 anos de prisão, em regime fechado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, imagens das câmeras de segurança do quiosque Tropicália mostram que Brendon participou diretamente das agressões e também aparece em um dos momentos de maior repercussão do caso: ao lado de outro acusado, ele posa para uma foto junto à vítima já imobilizada no chão, amarrada e aparentemente desacordada.

Na sequência, faz um gesto com as mãos conhecido como “ hang loose ”, associado a uma saudação descontraída, o que evidenciou, à época, a extrema frieza dos envolvidos”, diz Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

As gravações também registram que os três acusados espancaram Moïse com um taco de beisebol, além de socos, chutes e tapas, ao longo de 13 minutos. Mesmo sem apresentar resistência, a vítima foi derrubada, contida e amarrada, ficando completamente indefesa diante dos ataques.

No julgamento anterior, de Fabio e Aleson, o Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses do MPRJ, reconhecendo que o crime foi cometido por motivo banal, com extrema crueldade e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Polícia Federal/divulgação
Geral Há 3 horas

PF faz operação contra esquema que movimentou R$ 1,6 bilhão

Cantores e influenciadores estão entre investigados

 (Foto: Comunicação e MKT Rede Divina Providência)
Comemoração Há 5 horas

Casal de idosos celebra 65 anos de casamento em UTI de hospital no RS: ‘Carinho, respeito e emoção’

De acordo com o hospital, o casal renovou os votos “cercado por carinho, respeito e emoção” e “em um momento de sensibilidade dentro de um espaço de alta complexidade”.

 (Fotos: Divulgação)
Olímpiada Há 6 horas

Estudante de Tenente Portela conquista medalhas em olimpíada de matemática e leva nome da escola ao pódio

Alana Antoniollo, do Ensino Médio da Escola Cléia Salete Dalberto de Tenente Portela, alcança destaque nacional e estadual em olimpíada de matemática realizada na UFSM

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões

Números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 16 horas

EBC começa implantação da TV 3.0 com nova estação de testes

Iniciativa é em conjunto com Ministério das Comunicações e Anatel

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
26° Sensação
3.47 km/h Vento
52% Umidade
100% (0.4mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
27° 15°
Sábado
30° 14°
Domingo
31° 17°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 22 minutos

CAS fará audiências sobre hemofilia e projeto que trata de vacinas
Justiça Há 36 minutos

Parecer da indicação de Jorge Messias ao STF é lido na CCJ do Senado
Senado Federal Há 36 minutos

Julho Neon, para conscientizar sobre saúde bucal, vai a sanção
Esportes Há 51 minutos

Todos Pela Natação: Só para Elas tem apoio da Yakult
Educação Há 51 minutos

Enem 2026: saiba a documentação para justificar ausência em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 +0,13%
Euro
R$ 5,90 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,327,09 -0,32%
Ibovespa
197,854,03 pts -0.4%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7001 (14/04/26)
25
39
49
50
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3661 (14/04/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
14
15
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias