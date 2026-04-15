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Casal de idosos celebra 65 anos de casamento em UTI de hospital no RS: ‘Carinho, respeito e emoção’

De acordo com o hospital, o casal renovou os votos “cercado por carinho, respeito e emoção” e “em um momento de sensibilidade dentro de um espaço de alta complexidade”.

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1RS
15/04/2026 às 07h54
Casal de idosos celebra 65 anos de casamento em UTI de hospital no RS: ‘Carinho, respeito e emoção’
(Foto: Comunicação e MKT Rede Divina Providência)

Os idosos Erica Gattermann, de 82 anos, e Arnoldo Emilio Gattermann, de 88 anos, fizeram a renovação de votos na UTI do Hospital São José para celebrar os 65 anos de casamento. A cerimônia simbólica, com direito a presença de um pastor, ocorreu no último domingo (12) em Arroio do Meio.

Internada desde a quarta-feira (8) por um quadro de pneumonia associada à insuficiência cardíaca, Erica ficou impossibilitada de deixar a unidade de saúde. Diante da situação, familiares e profissionais do hospital se mobilizaram para realizar a comemoração das bodas de platina (ou pérola negra).

 De acordo com o hospital, o casal renovou os votos “cercado por carinho, respeito e emoção” e “em um momento de sensibilidade dentro de um espaço de alta complexidade”. Segundo a gerente assistencial Paula Chaves, olhar para a história de cada paciente também faz parte do processo cuidado.

“Proporcionar esse momento foi uma forma de levar afeto, dignidade e significado para dentro da UTI, respeitando tudo o que eles construíram juntos ao longo desses 65 anos”, afirmou Paula.

A iniciativa também emocionou familiares. Para Elisabeth Gerhardt, filha dos idosos, o gesto teve impacto em um momento de fragilidade.

“A pessoa está no hospital, deprimida, sozinha, sem os familiares. Ter um momento de lembrança como esse é muito importante. Foi muito bonito”, destacou Elisabeth.

Coincidência ou não, Erica recebeu deixou a UTI na segunda-feira (13). Com relação à data de alta hospitalar ainda não há definição, conforme o hospital. Certeza, mesmo, para a família Gattermann, é que o amor cura.







(Foto: Comunicação e MKT Rede Divina Providência)


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