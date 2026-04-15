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Estudante de Tenente Portela conquista medalhas em olimpíada de matemática e leva nome da escola ao pódio

Alana Antoniollo, do Ensino Médio da Escola Cléia Salete Dalberto de Tenente Portela, alcança destaque nacional e estadual em olimpíada de matemática realizada na UFSM

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
15/04/2026 às 07h28
Estudante de Tenente Portela conquista medalhas em olimpíada de matemática e leva nome da escola ao pódio
(Fotos: Divulgação)

A estudante Alana Antoniollo, do Ensino Médio e moradora de Tenente Portela, foi um dos grandes destaques da cerimônia de premiação da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Representando a Escola Estadual de Educação Básica Professora Cléia Salete Dalberto, ela subiu ao pódio no evento realizado no dia 27 de março, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para receber as honrarias conquistadas na edição 2025 da competição.

Com desempenho expressivo, Alana conquistou medalha de Bronze em nível nacional e medalha de Prata na etapa estadual, consolidando-se como um dos principais talentos estudantis da região. O resultado é reflexo de sua dedicação e empenho ao longo da preparação para as provas.

A trajetória da estudante contou com o apoio do professor de matemática Ardelino Pull, que contribuiu diretamente para o desenvolvimento de suas habilidades. Na cerimônia, a professora Mônica Bidin, coordenadora da área, representou o docente, além da direção e do corpo escolar, evidenciando o esforço coletivo por trás da conquista.

A premiação reforça o protagonismo de Alana Antoniollo no cenário educacional e destaca a Escola Cléia Salete Dalberto pelo trabalho voltado à formação acadêmica de excelência, valorizando o conhecimento e incentivando a participação dos alunos em competições de nível nacional.








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