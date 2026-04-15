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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões

Números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/04/2026 às 00h13
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.996 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52

  • 78 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.112,52 cada
  • 4.220 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 765,10 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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© Valter Campanato/Agência Brasil
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