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Soprano encerra a Feicon 2026 com novidades

Lançamento do Circuito Soprano marcou participação na feira.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/04/2026 às 19h53
Soprano encerra a Feicon 2026 com novidades
Monique Manoela

A Soprano, especializada no setor de casa e construção, participou da edição de 2026 da Feira Internacional da Construção Civil (Feicon), realizada de 7 a 10 de abril, em São Paulo (SP), trazendo resultados positivos em relacionamento, visibilidade e reconhecimento do mercado. Ao longo dos quatro dias de evento, a empresa apresentou novidades em seu portfólio.

Um dos principais marcos da participação foi o lançamento do Programa Circuito Soprano, voltado à capacitação e ao relacionamento com eletricistas e profissionais do setor. Com o posicionamento "Aqui, o movimento elétrico acontece", o programa contou com uma agenda estruturada de treinamentos e apresentações técnicas conduzidas por especialistas da empresa, com a participação de influenciadores do segmento.

Durante a Feicon, a atividade de apresentação da novidade contou com mais de 20 palestras realizadas por engenheiros, especialistas e criadores de conteúdo, abordando temas técnicos e aplicações práticas do dia a dia. A proposta é ampliar o acesso à informação qualificada e fortalecer a conexão com o público técnico em todo o país, com desdobramentos que incluem conteúdos digitais, treinamentos contínuos e ativações em diferentes regiões.

Para o influenciador Marcelo Leão, parceiro do Programa Circuito Soprano que abriu a programação da ação no evento, essa é uma iniciativa que ajudará no crescimento de muitos trabalhadores. "A Soprano faz parte da minha história há 12 anos, quando comecei como eletricista atendendo residências e pequenos comércios. Fazer parte do Circuito Soprano é uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento de milhões de eletricistas em todo o Brasil", afirma.

Para o CEO da Soprano, Cyro Gazola, a sensação após mais uma participação na maior feira de construção civil da América Latina é de dever cumprido. "Ao longo de quatro dias, dialogamos com clientes, fornecedores e parceiros de negócio, estreitando laços com aqueles que fazem a Soprano ser referência em casa e construção na América Latina. Não tenho dúvidas de que colheremos excelentes resultados a partir do trabalho que fizemos na feira", projeta.

No seu estande, a Soprano apresentou ainda soluções em automação, fechaduras digitais, ferramentas e materiais elétricos, ampliando o contato com profissionais técnicos, distribuidores, varejistas e parceiros de negócio.

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