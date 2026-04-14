Plenário aprova indicação de quatro diplomatas para embaixadas

O painel eletrônico durante a votação do indicado à Embaixada na Austrália - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta terça-feira (14) a indicação de quatro embaixadores para comandar representações brasileiras no exterior. Os diplomatas vão servir nas embaixadas de Austrália, Finlândia, Nova Zelândia e Tailândia. Outras nove mensagens que estavam na pauta devem ser votadas nesta quarta-feira (15).

A Constituição atribui ao Senado a função de analisar os nomes propostos pelo Poder Executivo para chefiar missões diplomáticas de caráter permanente. Os indicados aprovados nesta terça-feira já haviam passado por sabatinas na Comissão de Relações Exteriores (CRE). Conheça os aprovados: