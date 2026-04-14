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MCMV amplia acesso a imóveis com área de lazer em SP

A partir de atualizações publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em 2026, novos limites de renda e valores de imóveis do Minha Casa, Minha Vida...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/04/2026 às 19h18
MCMV amplia acesso a imóveis com área de lazer em SP
Minha Casa Minha Vida History Atlantica

As novas regras de 2026 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ampliaram o acesso ao crédito imobiliário ao elevar o teto de renda familiar e atualizar os limites de financiamento com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com isso, famílias que antes não se enquadravam nas faixas de atendimento passam a ter acesso a imóveis de maior valor e melhor padrão construtivo.

A atualização também impacta diretamente o perfil dos empreendimentos disponíveis, permitindo a aquisição de apartamentos com infraestrutura de lazer. O movimento reflete uma mudança no posicionamento do programa, que passa a atender uma parcela maior da população com opções de compra mais qualificadas.

Conforme dados do Relatório Oficial das Novas Regras do Programa Minha Casa, Minha Vida, baseados na Portaria MCID nº 333, de 30 de março de 2026, e publicados no Diário Oficial da União, o teto de renda familiar mensal bruta, correspondente à Faixa Urbano 4, foi atualizado para até R$ 13.000.

De acordo com as informações do Ministério das Cidades e do Portal Habitação da Caixa Econômica Federal, o limite de valor dos imóveis também sofreu reajustes estipulados pelo Conselho Curador do FGTS. Atualmente, o teto para a Faixa 3 atinge R$ 400 mil, enquanto a Faixa 4 foi ampliada para R$ 600 mil.

Segundo análise do setor imobiliário realizada pela iApartamentos Conquista, empresa especializada na comercialização de imóveis na planta pelo programa, a readequação financeira impulsionou uma mudança no desenvolvimento de projetos na cidade de São Paulo. De acordo com a empresa, o modelo de habitações permite agora financiar imóveis com infraestrutura de lazer e comodidade.

"Os catálogos atuais do programa MCMV na capital paulista abrangem condomínios com piscinas, elevadores, dois dormitórios e áreas comuns equipadas com quadras esportivas, academias, espaço pet e ambientes de lazer como sala de jogos e de eventos", detalha Victor Nicoli, corretor e diretor comercial da iApartamentos Conquista.

Além da estrutura, a iApartamentos Conquista destaca que a expansão dos tetos de financiamento possibilita que essas construções sejam alocadas em regiões de maior valor por metro quadrado.

"O novo formato do programa viabiliza a aquisição do primeiro imóvel com infraestrutura de condomínio completa em regiões valorizadas da Zona Leste, como Mooca, Carrão, Tatuapé e bairros bem estruturados da Zona Sul, transformando a percepção sobre as moradias financiadas. Muitos acham que o Minha Casa Minha Vida são projetos básicos, sem ao menos um elevador e com cara de CDHU. Isso não é mais uma verdade", relata Claudiano Silva, CEO da iApartamentos Conquista.

Para que a aquisição ocorra nos novos moldes, as diretrizes oficiais apontam que a escolha da propriedade deve estar rigorosamente enquadrada nos limites de valor correspondentes à faixa de renda do comprador. Além disso, é possível conferir a possibilidade de subsídio de até 55 mil reais, conforme as orientações disponíveis no Simulador Oficial da Caixa. O processo de avaliação exige a reunião de documentos como RG, CPF, comprovantes de estado civil e de renda para submissão da proposta de crédito a um correspondente autorizado como a iApartamentos Conquista.

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