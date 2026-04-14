Confirmado novo embaixador na Nova Zelândia

O indicado para a Embaixada na Nova Zelândia, Pedro Murilo Ortega Terra - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Pedro Murilo Ortega Terra será o novo embaixador do Brasil na Nova Zelândia. O Plenário do Senado aprovou a indicação, com 40 votos favoráveis e uma abstenção.

Terra acumulará o cargo de embaixador nas representações em Samoa, Tonga, Kiribati e Tuvalu.

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) foi o relator da indicação ( MSF 83/2025 ). Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) , o diplomata disse que vai buscar novos espaços de cooperação bilateral e diminuição de barreiras comerciais.

Diplomação

Terra ingressou na carreira diplomática em 1991. Ao longo de sua carreira no Itamaraty, exerceu funções de conselheiro na Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia, cônsul-geral adjunto no Consulado-Geral do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos, e cônsul-geral em Cantão, na China, além de postos de direção no Ministério das Relações Exteriores para Rússia, China e países da Ásia Central.