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Corpora lança integração com Receita Saúde para psicólogos

A plataforma de gestão para psicólogos Corpora anunciou uma integração com o Receita Saúde baseada em importação e retorno de escrituração em lote....

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/04/2026 às 18h49
Corpora lança integração com Receita Saúde para psicólogos
Pexels

Desde 1º de janeiro de 2025, psicólogos que atuam como pessoa física passaram a ser obrigados a emitir recibos de serviços de saúde exclusivamente pelo Receita Saúde, ferramenta digital da Receita Federal que substituiu definitivamente o recibo em papel. A obrigatoriedade alcança também médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, e passou a integrar a rotina fiscal de profissionais autônomos da saúde.

Na prática, a mudança aumentou a necessidade de organização mensal dos consultórios. Além de registrar corretamente os atendimentos, o profissional precisa escriturar os dados exigidos pela Receita e manter consistência entre agenda, financeiro e recibos emitidos. A própria Receita reconheceu essa demanda ao disponibilizar, em novembro de 2025, uma funcionalidade oficial de emissão em lote por arquivo de integração, voltada a profissionais que utilizam sistemas de gestão de consultório. Segundo o órgão, a novidade foi criada para simplificar a emissão e evitar que o profissional tenha de preencher as mesmas informações em dois sistemas.

É nesse contexto que a Corpora, plataforma de gestão para psicólogos, anuncia sua integração com o Receita Saúde. Em vez de prometer uma API paralela ou emissão "por fora", a empresa afirma seguir o fluxo oficial disponibilizado pela Receita Federal, com geração de arquivo para importação no Receita Saúde/Carnê-Leão Web e posterior leitura do arquivo de retorno da escrituração.

Segundo a empresa, o processo funciona assim: o psicólogo seleciona os lançamentos ou atendimentos de um período dentro da Corpora, gera o arquivo de integração, importa esse material no ambiente oficial da Receita, revisa e conclui a escrituração, faz o download do resultado e reenvia esse retorno à plataforma. A partir daí, o sistema passa a identificar quais recibos já foram emitidos, permitindo que a gestão financeira e documental fique organizada no próprio ambiente da clínica.

A Receita Federal já publica o formato técnico do arquivo de escrituração e os campos exigidos para importação no Carnê-Leão, como data do lançamento, valor recebido, tipo de pagador e CPF do titular do pagamento. A funcionalidade da Corpora, segundo a empresa, foi estruturada para trabalhar com esses dados exigidos pelo leiaute oficial, sem depender de rotas não homologadas.

De acordo com a Corpora, a nova função permite que profissionais emitam recibos de um mês inteiro em  poucos passos, além de reutilizar o mesmo fluxo para períodos anteriores, quando necessário. A funcionalidade estará disponível no  plano Pro da plataforma.

Para usuários do  Corpora Pay, a integração ganha uma etapa adicional de conveniência: valores já pagos pelo paciente dentro do próprio sistema podem ser aproveitados diretamente no fluxo de escrituração. Nos casos de pagamentos feitos por fora, a empresa informa que basta ao psicólogo acessar a área financeira e marcar o atendimento como recebido antes de gerar o arquivo.

"A Receita deixou claro que o caminho oficial é pelo ambiente dela — no aplicativo, no Carnê-Leão Web e, mais recentemente, pelo arquivo de integração em lote. A proposta da Corpora não é criar um atalho informal, mas ajudar o psicólogo a trabalhar dentro do processo oficial com menos retrabalho, mantendo agenda, financeiro e recibos conversando entre si", afirma "Josué Alós", cofundador da plataforma.

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