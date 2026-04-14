Plenário do Senado confirma nome de embaixador para a Finlândia

Atual embaixador do Brasil na Polônia, Haroldo Ribeiro foi sabatinado por videoconferência em setembro de 2025 - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (14), a indicação do diplomata Haroldo de Macedo Ribeiro para o cargo de embaixador do Brasil na Finlândia ( MSF 61/2025 ). A aprovação ocorreu de forma unânime, com 41 votos.

O nome de Haroldo Ribeiro já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em setembro de 2025, tendo o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) como relator.

Formado em direito e mestre em direito constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ribeiro ingressou no Itamaraty em 1992. Foi promovido a ministro de primeira classe em 2017. Já ocupou diversos cargos dentro do Itamaraty e atualmente chefia a embaixada brasileira na Polônia.