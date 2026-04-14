Davi celebra 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou os 80 anos de criação da Secretaria Geral da Mesa (SGM) e da Diretoria-Geral do Senado (Dger). Em 1946, lembrou Davi, ocorreu a nomeação do primeiro secretário-geral da Mesa, Isaac Brown, e do primeiro diretor-geral, Júlio Barbosa.

— Essas nomeações marcaram a criação da Secretaria Geral da Mesa e da Diretoria-Geral, dois setores fundamentais para o funcionamento do Senado — registrou o presidente do Senado, no Plenário, na tarde desta terça-feira (14).

Davi anunciou que, para comemorar os 80 anos de existência, a Dger e a SGM realizarão uma série de eventos no decorrer de 2026.

O presidente elogiou a diretora-geral, Ilana Trombka; o secretário-geral da Mesa, Danilo Aguiar; e todos os servidores dos dois setores, “cuja dedicação e comprometimento resultam no pronto atendimento às demandas de senadoras e senadores”.