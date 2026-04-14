Terça, 14 de Abril de 2026
17°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo ministro do Desenvolvimento apoia jornada de 40 horas

Márcio Elias Rosa tomou posse nesta terça-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/04/2026 às 18h07

O novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, ao tomar posse nesta terça-feira (14) manifestou apoio à redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e afirmou que a pasta seguirá a orientação do governo federal sobre o tema.

“O governo apoia a ideia da redução da jornada de trabalho baseada numa necessidade que se impõe aos trabalhadores, melhoria da qualidade de vida. Essa é uma tendência no mundo inteiro”, disse o ministro após cerimônia de transmissão de cargo.

Segundo Elias, a pasta acompanha a diretriz do Executivo: “O Mdic apoia [a redução para 40 horas ou 5x2]. Na medida em que apoia, obviamente segue a orientação do governo”.

A medida, segundo ele, ainda dependerá de diálogo com o setor produtivo e tramitação no Congresso Nacional.

Foco em concluir projetos

Ao assumir o cargo, Márcio Elias indicou que a gestão terá como prioridade a conclusão de iniciativas em andamento , mantendo a linha adotada no governo.

“A nossa grande entrega para esse ano é a conclusão de todos os projetos que estão em andamento. Não é tempo de concebermos novos projetos estruturantes”, afirmou.

Entre os principais eixos está a consolidação da política industrial por meio da Nova Indústria Brasil, considerada pelo ministro como motor de investimentos e do comércio exterior.

“O foco é a Nova Indústria Brasil, continuar atraindo investimentos estrangeiros ou nacionais para que a produção industrial continue”, disse.

Acordos e comércio exterior

No campo internacional, o Mdic pretende acelerar acordos comerciais, com destaque para a entrada em vigor do tratado entre Mercosul e União Europeia, prevista para 1º de maio.

“É importante que o setor privado esteja participando ativamente disso. É preciso que dê resultado e resultado logo”, afirmou o ministro.

Além disso, o governo busca avançar nas negociações com países como Canadá e México . “O Canadá é muito importante e estratégico para o Brasil, como é o México também. Tenho a expectativa de que até o final do ano a gente consiga evoluir”, disse.

Ambiente de negócios

O ministro também defendeu medidas de proteção à indústria nacional, como a manutenção de tarifas sobre produtos importados de baixo custo .

“O mundo está exigindo uma atuação muito rápida na defesa comercial. Somos favoráveis à ‘taxa das blusinhas’ como forma de proteção sobretudo da indústria têxtil e de calçados”, afirmou.

Para atrair investimentos, Márcio Elias destacou a necessidade de garantir segurança jurídica, previsibilidade econômica e estabilidade política. “Tendo isso, o Brasil consegue atrair investimentos estrangeiros”, disse.

Infraestrutura e tecnologia

Na agenda interna, o ministro apontou como prioridade a retomada do programa Redata, regime especial de incentivo tributário em troca de investimentos em data centers (centros de dados).

“O Redata faz esse papel de fomento ao investimento. Isso é uma agenda prioritária”, afirmou.

Segundo ele, a articulação com o Congresso será fundamental para avançar em projetos estruturantes e melhorar o ambiente de negócios no país. No fim de fevereiro, a Medida Provisória do Redata perdeu a validade. Os incentivos dependem da inclusão do tema em projeto de lei.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Minha Casa Minha Vida History Atlantica
Economia Há 56 minutos

MCMV amplia acesso a imóveis com área de lazer em SP

A partir de atualizações publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em 2026, novos limites de renda e valores de imóveis do Minha Casa, Minha Vida...

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Fundos de pensão registram rentabilidade de 13,2% em 2025

Entidades tiveram superávit de de R$ 17 bilhões no ano passado

 Alexandre Machado
Economia Há 2 horas

Endividamento das empresas pauta congresso do IBDE no Rio

Endividamento das empresas em alta pauta debates sobre insolvência no VIII Congresso Brasileiro de Direito da Empresa, no Rio.
Economia Há 3 horas

Petrobras investe em monitoramento sísmico em subsolo marinho

Primeiros dados serão coletados no segundo trimestre de 2026
Economia Há 4 horas

FMI corta previsão para economia global, mas eleva PIB do Brasil

Apesar de pressões, guerra favorece exportadores de commodities

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 29°
24° Sensação
1.27 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
25° 18°
Quinta
25° 17°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 14°
Domingo
30° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 2 minutos

CPI do Crime Organizado termina sem relatório final
Justiça Há 2 minutos

Fachin repudia pedido de indiciamento de ministros da Corte pela CPI
Tecnologia Há 18 minutos

Soprano encerra a Feicon 2026 com novidades
Esportes Há 18 minutos

João Fonseca vence estreia em Munique e disputa oitavas nesta quarta
Senado Federal Há 18 minutos

Camilo Santana destaca novo PNE com metas para a próxima década

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,05%
Euro
R$ 5,89 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 392,221,81 +1,27%
Ibovespa
198,657,33 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7000 (13/04/26)
20
30
53
56
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3660 (13/04/26)
01
02
05
06
07
08
10
11
12
14
17
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias