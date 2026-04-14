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Senado aprova indicação para a Embaixada na Tailândia

O Plenário confirmou nesta terça-feira (14) a indicação do embaixador André Odenbreit Carvalho para chefiar a missão brasileira na Tailândia. Ele t...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
14/04/2026 às 17h38
Senado aprova indicação para a Embaixada na Tailândia
André Odenbreit Carvalho vai assumir também as relações do Brasil com o Laos - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Plenário confirmou nesta terça-feira (14) a indicação do embaixador André Odenbreit Carvalho para chefiar a missão brasileira na Tailândia. Ele também será o responsável pelas relações diplomáticas com o Laos. Foram 41 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. Com a aprovação do Senado, o diplomata está apto a ser nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A indicação ( MSF 63/2025 ) foi relatada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

— O embaixador tem todas as qualificações e requisitos para representar o nosso país nos dois postos — reforçou o senador nesta terça-feira.

Durante a sabatina, Carvalho afirmou que pretende dar prioridade à expansão e diversificação da pauta comercial com esses países . Segundo ele, mesmo as exportações agrícolas têm potencial de crescer.

Currículo

Ministro de primeira classe, André Odenbreit Carvalho será chefe de missão pela primeira vez. Antes, ele atuou em outras funções na Argentina, Rússia e Reino Unido e chefiou divisões do Itamaraty ligadas à política ambiental, mudança do clima e negociações comerciais multilaterais. Atualmente comanda o consulado-geral do Brasil em Miami, nos Estados Unidos, desde 2022.

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