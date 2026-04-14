AI/R aplica inteligência artificial para reduzir em até 78% o tempo de revisão de Pull Requests

SÃO PAULO, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, anuncia a incorporação ao AI/Cockpit Reasoning, ferramenta que tem como uma de suas funcionalidades automatizar a análise de Pull Requests dentro do AI Cockpit, plataforma da companhia voltada à aceleração do desenvolvimento de software. A nova solução utiliza inteligência artificial para revisar alterações de código, identificar inconsistências e sugerir melhorias antes da aprovação final, reduzindo em até 78% o tempo de code review e podendo dobrar a velocidade de desenvolvimento das equipes de engenharia.

"À medida que as aplicações corporativas se tornam mais complexas e os ciclos de desenvolvimento se aceleram, a revisão manual de Pull Requests passa a representar um dos principais gargalos no processo de entrega de software. Ao aplicar inteligência artificial nessa etapa, conseguimos automatizar parte da análise e permitir que os engenheiros se concentrem em atividades mais estratégicas", afirma Alexis Rockenbach, CEO Global da AI/R.

O AI/Cockpit Reasoning funciona como uma extensão de desenvolvimento integrada ao VS Code e permite conectar diretamente o backlog de projetos ao ambiente de programação. A partir da descrição de funcionalidades, regras de negócio e critérios de aceitação, a inteligência artificial analisa os requisitos e gera implementações de código de forma contextualizada, mantendo a rastreabilidade entre planejamento e execução.

A incorporação do AI/Cockpit Reasoning à plataforma está alinhada à estratégia de negócio da AI/R, estruturada em duas capacidades principais: Agentic AI Software Engineering e Agentic AI Business Transformation. A primeira é focada em acelerar e elevar o desenvolvimento de software por meio de Agentic AI, enquanto a segunda utiliza plataformas dos nossos parceiros e frameworks próprios como base para a criação e orquestração de múltiplos agentes inteligentes, viabilizando transformações profundas nos processos, operações e modelos de negócio das organizações.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Software Engineering e Agentic AI Business Transformation. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Contact: Caroline Randow, [email protected]

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