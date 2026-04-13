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IA na educação é tema de Summit na Bett Brasil 2026

Summit que será mediado pelo apresentador Marcelo Tas vai reunir especialistas nos dias 5 e 6 de maio para discutir impactos, desafios e aplicações...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/04/2026 às 17h47
IA na educação é tema de Summit na Bett Brasil 2026
Freepik

A inteligência artificial segue no centro das discussões sobre o futuro da educação e será um dos principais destaques da Bett Brasil 2026 (SP). Nos dias 5 e 6 de maio, o evento promove o Summit IA na Educação, com um auditório exclusivo dedicado ao tema, que será comandado pelo apresentador Marcelo Tas.

Com curadoria da Bett Brasil em parceria com o AI4School (plataforma de IA para educação), o Summit reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater os impactos, desafios e oportunidades da inteligência artificial no setor educacional, tais como: Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação; Gil Giardelli, fundador da 5ERA; Guilherme Cintra, diretor de Inovação e Tecnologia da Fundação Lemann; Giselle Santos, pesquisadora e gestora de inovação; Mariana Ochs, coordenadora de educação do Instituto Palavra Aberta; e Alessandra Borelli, advogada especialista em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial e diretora do Departamento de Segurança Cibernética da FIESP.

"A inteligência artificial já faz parte da vida das escolas, mas ainda não de forma estruturada e segura. O nosso papel é trazer essa conversa para o centro do debate educacional com responsabilidade. Não se trata apenas de usar IA, mas de formar uma geração capaz de compreendê-la, questioná-la e utilizá-la com ética, consciência e propósito", afirma Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação.

A programação será dividida em dois eixos principais. O primeiro, "IA e o Novo Cenário da Educação", abordará temas como personalização da aprendizagem, gestão baseada em dados, ética e privacidade no uso de informações e o papel do educador diante da automação. Já o segundo eixo, "Estratégias, Práticas e Futuros Possíveis", trará casos reais de aplicação da IA em escolas, formação docente e tendências internacionais.

O Summit IA é voltado a educadores, gestores e líderes de instituições públicas e privadas que atuam na linha de frente das decisões pedagógicas e estratégicas envolvendo tecnologia. Com capacidade para 500 participantes, o espaço exclusivo reforça o avanço da inteligência artificial como tema prioritário na educação e a necessidade de aprofundar o debate com foco em aplicação prática e tomada de decisão.

As inscrições para a programação já estão abertas.

Sobre AI4School

Desenvolvida pela Conexia Educação, do Grupo SEB, a AI4School é uma plataforma de inteligência artificial voltada para a educação, que oferece aos alunos e educadores um ambiente seguro, ético e pedagógico. Elaborada no Brasil, a ferramenta inclui adaptação de linguagem por faixa etária, filtros de conteúdo, supervisão parental e letramento em IA. Entre as funcionalidades estão o ChatEdu, assistente educacional para apoio a tarefas e revisões, geração de planos de aula e relatórios para professores, além de tutores virtuais por disciplina e trilhas formativas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Unesco.

Serviço:

Evento: Bett Brasil 2026 - Summit de IA na Educação
Data: 5 e 6 de maio de 2026
Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP). Durante a Bett Brasil.
Inscrições: Summit de IA na Educação

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