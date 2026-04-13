Comissão aprova projeto que organiza atendimento escolar especializado para alunos com altas habilidades

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que determina o atendimento escolar especializado para crianças e adolescentes com altas habilidades ou superdotação.

Conforme o texto aprovado, o poder público deve assegurar currículos, métodos e professores para desenvolver as potencialidades desses estudantes na rede de ensino.

A medida altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para incluir este público nas regras de atendimento especializado gratuito, ao lado de alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.

Regras

O texto aprovado pela comissão estabeleceu normas práticas para a execução da medida:

• o atendimento deve ocorrer em todos os níveis e modalidades de ensino;

• o governo federal deve estabelecer os procedimentos para que as escolas identifiquem os alunos;

• a União, os estados e municípios devem manter um cadastro para orientar a aplicação de políticas públicas.

Mudanças no texto original

O colegiado aprovou o substitutivo da relatora, deputada Franciane Bayer (Republicanos-RS), ao Projeto de Lei 2936/25, dos deputados Dr. Fernando Máximo (PL-RO) e Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO).

A redação original previa o direito ao atendimento aos alunos, mas não detalhava a cooperação entre os entes para o registro oficial dos estudantes.

Invisibilidade

Segundo a deputada Franciane Bayer, a falta de normas específicas prejudica a organização do sistema escolar. "A ausência desse reconhecimento contribui para a invisibilidade dessas crianças nas políticas públicas educacionais, além de dificultar a alocação de recursos e a formulação de diretrizes para seu atendimento", afirmou a parlamentar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que 5% da população mundial possui altas habilidades ou superdotação.

Próximos passos

O projeto que tramita em caráter conclusivo será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.